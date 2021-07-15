Политолог предсказал военный переворот на Украине

Российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД на Украине может произойти военный переворот, в результате которого власть в стране захватит военная хунта, в составе которой будет бывший министр внутренних дел.

По мнению эксперта, переворот произойдёт в «незалежной» до 2024 года, когда должны пройти следующие президентские выборы, передаёт РИА Новости.

«Я не думаю, что будут тянуть до 2024 года, – полагает Жарихин. – Поэтому военный переворот случится без всяких выборов. И переход власти произойдёт к некой военной хунте, в которую, в том числе будет входить Аваков».

Как считает политолог, Аваков как раз и покинул свой пост, чтобы обозначить выход из команды Зеленского.

«Я не исключаю, что, учитывая, что перед этим у него была встреча с его давним знакомым, американским послом, Вашингтон затеял всё это, а Аваков ушёл, чтобы в дальнейшем противопоставить себя команде нынешнего президента Зеленского, вступить в борьбу против неё в рамках другой команды, которую уже начинают формировать США», – уверен он.

Кроме того, Жарихин не исключает, что новая команда станет формироваться не по электоральному принципу, не по принципу создания некоего большинства в парламенте.

«Судя по всему в Вашингтоне уже приняли принципиальное решение, понимая, что демократия на Украине – это «свадьба в Малиновке», а не управляемую ими система. Именно поэтому они решили вернуться к старым проверенным рецептам 60-х годов прошлого века для Латинской Америки – то есть создание военной хунты, напрямую, без участия парламента и тем более населения, чтобы руководить страной», – резюмировал заместитель директора Института стран СНГ.

Напомним, 13 июля в украинских СМИ появилась информация, что власти страны рассматривают возможность назначения секретаря СНБО Алексея Данилова новым главой МВД. Позже стало известно, что Аваков написал заявление об отставке.

14 июля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться относительно удовлетворения заявления Авакова.

15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение высказался 291 депутат.