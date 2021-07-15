Преемник Меркель поддержал строительство «Северного потока – 2»

Преемник Ангелы Меркель на посту председателя ХДС, кандидат в канцлеры ФРГ от этой политической силы Армин Лашет заявил, что при запуске «Северного потока — 2» и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, сообщает «РИА Новости». Он назвал проект строительства газопровода экономическим, добавив при этом, что он не должен «обезвоживать» Украину. «Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала», — сказал Лашет.

По словам политика, после завершении строительства — возможно, в августе-сентябре — эти принципы нужно обозначить при выдаче очередного разрешения.

«В Западной Европе все больше стран отказываются от ископаемых источников энергии: Нидерланды более не производят газ, норвежцы снижают производство. Газ из арабского региона с точки зрения прав человека не лучше. Немцы не могут более увеличивать добычу газа — небольшое производство действует в Нижней Саксонии, в противном случае придется заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому "Северный поток — 2" это проект, которому я говорю: хорошо. Я его не запрещаю», — заключил Лашет.

