Известный отечественный актёр и музыкант Пётр Мамонов умер от коронавируса. 70-летний артист скончался в реанимационном отделении столичной больницы в Коммунарке.

О смерти создателя группы «Звуки Му» сообщается на его странице в Facebook.

«Сегодня 15 июля скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – говорится в посте.

Информацию о смерти Мамонова агентству ТАСС подтвердила его супруга Ольга. Ранее в СМИ она опровергла новости, что у мужа отказали почки и с большими перебоями работает сердце.

Напомним, Мамонов был госпитализирован в конце июня с коронавирусом и 70% поражением лёгких. При этом первоначально артист лечился дома. Но затем ему стало хуже. Последние 10 дней он находился на ИВЛ. Накануне стало известно, что его пытались вывести из комы, но безуспешно. Сегодня он скончался.

Наша справка

Пётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Русский рок-музыкант, актёр, поэт. Основатель группы «Звуки Му».

Во второй половине 90-х годов прошлого века Мамонов стал активно сниматься в кино и играть в театральных постановках. Популярность ему принесла роль саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Картина удостоилась награды за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Также Мамонов номинировался на лучшую мужскую роль премии «Ника».

В 2006 году Мамонов снялся в другом фильме Лунгина «Остров», где сыграл старца-целителя Анатолия. Премьерные показы картины в РФ сопровождались ошеломительным успехом – фильм стал номинантов шести статуэток «Ника» и шести «Золотых орлов».

