Курс доллара: рубль отыграл потери после утреннего падения в четверг

Российская нацвалюта практически вернулась на исходные позиции к концу дня в ходе торгов в четверг. Доллар/рубль начал день на отметке 74.11 , евро при этом открылся на отметке 87.65 . К 17:00 доллар оказался у отметки 74.14 рубля, евро при этом снизился до 87.59 рубля. В то же время индекс DXY поднялся на 0.0009 пункта и достиг уровня 92.49 пункта.



«В начале торгов рубль снижался на негативном внешнем фоне, но после открытия основной сессии стал активно восстанавливаться вслед за мировыми рынками и нефтью, отыграв все потери»,- комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин динамику валюты внутри дня.

«Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением, ускорив снижение на старте европейских торгов. Давление на мировые рынки оказало заявление главы ВОЗ о том, что мир стоит на пороге третьей волны пандемии. Кроме того, данные по ВВП Китая оказались хуже прогноза, правда, другие экономические показатели превысили ожидание. Большинство азиатских рынков акций закрылось в хорошем плюсе. Развивающиеся валюты поначалу снижались из-за роста доллара, но утром он стал активно сдавать позиции, благодаря чему сектор перешел к восстановлению»,- объясняет аналитик сложившуюся обстановку.