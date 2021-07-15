Трамп оценил информацию о его планах совершить переворот после выборов

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в ряде американских СМИ информацию о своих якобы имевших место планах совершить переворот в США после его проигрыша на президентских выборах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из готовящейся к публикации книги журналистов газеты Washington Post сообщил, что высокопоставленные американские генералы якобы, среди которых председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли ожидали от Трампа попытки совершить переворот после поражения на выборах-2020.

Однако, сам экс-глава Белого дома утверждает, что никогда никому не угрожал и не говорил о перевороте, передаёт РИА Новости.

«Как это смешно! Сожалею, что приходится говорить вам об этом, но выборы - это и есть моя форма «переворота», никаких других форм я не приемлю», – заявил Трампа.

При этом он подчеркнул, что если бы собирался совершить переворот, то генерал Марк Милли был бы одним из последних людей, с которыми он хотел бы это сделать.

