В Кремле сделали заявление о возможном допуске зарубежных вакцин в Россию

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал тему допуска иностранных вакцин от коронавируса на отечественный рынок.

По словам представителя Кремля, этот вопрос пока не обсуждается, так как в РФ достаточно российских вариантов вакцин, передаёт РИА Новости.

«У нас своих вакцин хватает, их в России – четыре, – напомнил Песков. – Разве это не возможность выбора? Да, иногда случаются сложности. В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся регулярно».

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что вопрос о допуске на отечественный рынок зарубежных вакцин пока никак не обсуждается.

Напомним, Россия в статистике заболеваемости коронавирусом вышла по этому показателю на четвёртое место в мире. Это способно заставить власти России пойти по «французскому пути»: президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник предупредил, что вакцинация в стране может стать обязательной для всех, если темпы выборочной пока прививочной кампании окажутся недостаточными.

О том, что такое развитие не исключают и в Кремле, сообщил в среду спикер президента Дмитрий Песков. Однако, кому можно, а кому нельзя делать вакцину от коронавируса?

Подробно об этом читайте в нашем материале «Минздрав и Роструд разъяснили, кому можно не прививаться от Covid-19».

