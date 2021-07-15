В Москве начнутся проверки вакцинации сотрудников сферы обслуживания

Начальник Главконтроля города Москвы Евгений Данчиков заявил, что проверки соблюдения требования о вакцинации от коронавируса сотрудников ряда сфер планируется начать в Москве в четверг, 15 июля, сообщает «Интерфакс». «В соответствии с указом мэра Москвы проверки начнем с 15 июля», – сказал Данчиков.

Он пояснил, что осуществлять контроль исполнения постановления будут органы исполнительной власти Москвы и столичный Роспотребнадзор. Контрольные мероприятия пройдут с использованием информационных технологий. В соответствии с КоАП РФ штрафы для организаций-нарушителей могут составлять от 30-50 тыс. до 1 млн руб., в зависимости от типа организации.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве от 15 июня, сведения о вакцинации против COVID-19 не менее 60% сотрудников нужно предоставить предприятиям ряда отраслей. Речь идет о: торговле; салонах красоты, косметических и спа-салонах, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах; бытовых услугах; общественном питании; клиентских подразделениях финансовых организаций и предприятий почтовой связи; многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорте; образовании, здравоохранении, социальной защите; жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике; культурных, просветительских, досуговых, спортивных мероприятиях; детских игровых комнатах и развлекательных центрах; театрах, кинотеатрах, концертных залах. Также требование распространяется на государственную гражданскую и муниципальную службу, органы власти и подведомственные организации Москвы.

В соответствии с этим постановлением, прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной нужно сделать до 15 июля, вторым – до 15 августа.

