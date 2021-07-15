В МВД предложили снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

Михаил Черников – глава Госавтоинспекции – заявил, что МВД направило в Кабмин предложение отменить обязательный техосмотр (ТО) для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

При этом, как подчеркнул Черников, ведомство также предлагает стимулировать владельцев транспортных средств к добровольному прохождению этой процедуры, передаёт РИА Новости.

В частности, как считает глава Госавтоинспекции, такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.

«Заинтересованным ведомствам МВД предлагает подготовить соответствующие изменения в законодательство», – подчеркнул Черников.

Как объяснил он, такое решение принято по результатам мониторинга доступности ТО. Например, в некоторых регионах страны вообще нет необходимого количества пунктов проведения процедуры, а политика тарифов при формировании её стоимости негативно влияет на развитие этого рынка услуг.

Ранее сообщалось, что 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале провой информации, отменяется обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

В настоящее время в действующем законе «О безопасности дорожного движения» прописано обязательное страхование гражданской ответственности владельцев авто, но только при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Подписанный в начале июля документ данную норму исключает, внося при этом корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО.