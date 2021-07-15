В ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов COVID-19

В чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения.

При этом в ВОЗ предупредил о появлении и распространении новых, более опасных и агрессивных штаммов COVID-19. Как подчеркнули специалисты организации, эти варианты коронавируса будет значительно сложнее контролировать, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в ВОЗ подчеркнули, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайное событие, которое негативно влиять на здоровье населения по всей планете и требует скоординированных международных ответных мер.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ призвали воздержаться от ревакцинации от коронавируса. По словам генерального директора организации Тедроса Гебрейесуса, никаких данных о необходимости третьей прививки нет. В этой связи он призвал богатые страны поделиться «лишними» вакцинами с бедными, где их катастрофически не хватает даже для первых двух прививок.

«Мы сейчас делаем осознанный выбор – защитить тех, кто особенно сильно нуждается (в вакцинах)», - подчеркнул Гебрейесус, добавив, что приоритет должен отдаваться тем, кто еще не получил даже одной дозы вакцины.

