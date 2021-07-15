Врач-иммунолог рассказал, нужен ли России локдаун

Известный врач-иммунолог доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, нужно ли в России вводить локдаун из-за коронавируса.

По мнению специалиста, ситуация с COVID-19 в стране непростая, но сложной назвать её нельзя. Поэтому, как считает он, в локдауне сейчас нет смысла, он актуален в начале эпидемии, передаёт РИА Новости.

«Такая мера не сможет ограничить распространение коронавируса, так как менее половины населения ещё не контактировала с ним. Локдаун же актуален только в начале эпидемии, когда большая часть людей не контактировала с вирусом», – заявил Жемчугов.

Российский бизнес в целом готов к работе в условиях локдауна, если власти сочтут необходимым его снова ввести, следует из данных опроса, обнародованных службой Oprosso.ru в четверг.

Из результатов опроса видно, что более 62% опрошенных предпринимателей, что называется, «приготовили сани летом». Если в регионе их присутствия будут введены ограничительные меры, подобные тем, которые практиковались во время первой волны коронавируса в апреле — мае 2020 года, это не станет для их бизнеса катастрофой.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Если завтра локдаун: российский бизнес держит порох сухим».

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал тему допуска иностранных вакцин от коронавируса на отечественный рынок.

По словам представителя Кремля, этот вопрос пока не обсуждается, так как в РФ достаточно российских вариантов вакцин.

«У нас своих вакцин хватает, их в России – четыре, – напомнил Песков. – Разве это не возможность выбора? Да, иногда случаются сложности. В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся регулярно».

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что вопрос о допуске на отечественный рынок зарубежных вакцин пока никак не обсуждается.