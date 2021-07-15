Если завтра локдаун: российский бизнес держит порох сухим

Российский бизнес в целом готов к работе в условиях локдауна, если власти сочтут необходимым его снова ввести, следует из данных опроса, обнародованных службой Oprosso.ru в четверг.

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Из результатов опроса видно, что более 62 процентов опрошенных предпринимателей, что называется, «приготовили сани летом». Если в регионе их присутствия будут введены ограничительные меры, подобные тем, которые практиковались во время первой волны коронавируса в апреле — мае 2020 года, это не станет для их бизнеса катастрофой.

Продержаться на плаву в условиях локдауна в течение нескольких месяцев рассчитывает 28 процентов предпринимателей, а еще 23,5 процента сообщили, что готовы работать в чрезвычайных обстоятельствах сколь угодно долго.

Тех же, кто видит в локдауне вероятный конец своего бизнеса, оказалось всего 18 процентов.

Что же касается самой ситуации с повторением локдауна, то ее полагают вероятной 51,5 процента из 1500 опрошенных респондентов в пяти городах-миллионниках (Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани).

Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете

Если сравнить «индекс ожиданий» российского бизнеса сегодня с аналогичными показателями между первой и второй волнами пандемии, то становится четко видно, что к предпринимателям в полной мере относится истина «всё, что нас не убивает, делает нас сильнее».

В октябре 2020 года сходный опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, показал, что в деловом сообществе преобладали пессимистические ожидания. Доля предпринимателей, которые смотрели в будущее без надежд, составляло 80 (!) процентов от числа 3035 опрошенных бизнесменов. По сравнению с первой волной кризиса — весной 2020 года — это был рост на восемь процентных пунктов.

Из числа тех пессимистов 74 процента оценили тогда шансы на выживание своих компаний в случае повторения локдауна как «50 на 50», а 17 процентов уверенно заявили, что второго такого удара их компании не переживут. И только крошечные 6 процентов опрошенных тогда заявляли, что никакие пандемии и локдауны их бизнесу не страшны.

Сравнение настроений бизнес-сообщества сегодня и год назад рисует занимательную картину. Число «конченых пессимистов» осталось практически неизменным (разница на уровне статистической погрешности). Зато число тех предпринимателей, которые прошли «огонь, воду и коронавирус» и закалились в боях с пандемией (а заодно и с властями), выросло на порядок — с 6 до 62 процентов.

Член президиума организации «Опора России», глава оргкомитета национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова находит такую динамику вполне ожидаемой, поскольку, говорит она, предприниматели «научились с этим жить».

«Если в первую волну никто не понимал, как надолго вводятся противоэпидемические ограничения, то сегодня все уже осознали, что всё это — надолго, если не навсегда. И люди перестраивают работу своих компаний, приспосабливая ее к новой реальности», — говорит Сунцова.

Взрывной рост позитивных ожиданий в предпринимательском сообществе при сохранении неизменного процента пессимистов дает возможность увидеть объективную «карту местности» российского бизнеса. По прогнозам Сунцовой, количество компаний, для которых локдаун является синонимом банкротства, будет оставаться более или менее неизменным все последующие годы.

«Те 17—18 процентов компаний, для которых локдаун может стать причиной ухода с рынка, являются таковыми не из-за лени или плохих предпринимательских качеств их владельцев и менеджеров. Эта цифра просто показывает, какая доля компаний в России работает в реальном секторе, где переход на удаленный формат невозможен сугубо технологически — строительство, розничная торговля, перевозки и т. д.», — поясняет Сунцова.

Судя по социально-производственному срезу выборки, именно перечисленные сектора хуже всего адаптируются к работе в условиях обязательной «удаленки». Напротив, меньше всего сужение офлайновой деятельности повлияет на компании, работающие в сфере IT, а для бизнесов, связанных с доставкой товаров и услуг, локдаун вообще превращается в «золотое дно».

Не так страшен локдаун, как надежда на государство

Это подтверждают данные Минтруда РФ, согласно которым в России по итогам 2020 года число людей, работающих дистанционно, выросло в 110 раз (!) по сравнению с 2019 годом. Генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования Наталья Евтихиева говорит, что за прошлый год и половину текущего большинство предпринимателей в самом деле убедилось в том, что не так страшен локдаун, как его малюют. Но они в то же самое время убедились и в том, что в России спасение предпринимателей — дело рук самих предпринимателей.

«Люди адаптировались к новой ситуации, и они готовы не наступать повторно на те же самые грабли — если кто-то наступил на них первоначально. Самый главный урок, который предприниматели, особенно малого и среднего масштаба, извлекли из первого локдауна, заключается в том, что рассчитывать они могут, по большому счету, только на самих себя, на свое умение адаптироваться и искать инструменты работы в условиях, этой работе никак не способствующих», — говорит Евтихеева.

Таким уроком, продолжает она, стало понимание: рассчитывать на то, что государство примчится на спасательном катере, малому и среднему бизнесу не приходится. В лучшем случае государство бросит кому-то из предпринимателей спасательный круг, но выгребать из водоворота и плыть к твердой суше им все равно предлагается самостоятельно.

«В деловом сообществе, честно говоря, поначалу очень рассчитывали на то, что у государства достаточно средств и возможностей, чтобы не бросить на произвол судьбы частный бизнес в ситуации, когда оно вводит локдаун и прочие меры, убивающие деловую активность. Сейчас, когда власти в некоторых регионах заявляют о возможности второго локдауна, предпринимательское сообщество уже не воспринимает это с наивными ожиданиями, что одновременно ему будут предложены какие-то меры по компенсации неудобств. Рост оптимизма вызван в том числе и тем, что малый и средний бизнес осознал: его судьба — в его руках, а такой настрой — это уже половина успеха», — заключает Евтихиева.

Представители предпринимательского сообщества ранее указывали Expert.ru на то, что отношения бизнеса и государства по-прежнему остаются не самыми благополучными. Новости: «Деловая Россия» идет на штурм Уголовного кодекса - Эксперт - Новости экономики и политики. Новости сегодня. (expert.ru) Пандемия здесь не добавила ничего нового и ничего не отняла. Она только высветила самые болезненные точки в этих непростых отношениях.