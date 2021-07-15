Европа и Китай представили масштабные планы по сокращению парниковых газов

Евросоюз и Китай представили обширные планы по серьезному снижению выбросов парниковых газов в атмосферу планеты. Однако и этого защитникам окружающей среды мало — они резко критикуют новые программы двух крупнейших экономик, утверждая, что этого явно недостаточно.

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Брюссель с самого начала борьбы с изменениями климата был впереди планеты всей. Сейчас к нему присоединился Пекин, который еще каких-нибудь пару-тройку лет назад вполне справедливо называли главным загрязнителем воздуха на планете и который, со свойственной китайцам целеустремленностью, позволяющей предположить конечный успех, активно взялся за то, чтобы избавиться от этого малоприятного имиджа.

Планы ЕС и КНР по борьбе с изменениями климата обнародованы накануне очередного климатического саммита, который должен пройти в Глазго в ноябре. На этой встрече представители крупнейших экономик надеются договориться о совместной борьбе с вредными выбросами.

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Евросоюз планирует резко сократить использование ископаемых видов топлива для получения энергии, а также впервые ввести налоги на импорт товаров и изделий из стран с высокими выбросами СО2, метана и других вредных веществ в атмосферу Земли. Так называемый «налог на импорт» уже вызвал резкую критику у торговых партнеров блока в развивающемся мире и заставил руководство многих компаний всерьез задуматься над переходом к «чистой» экономике. Это и использование ветряных турбин и солнечных панелей, и электромобили, и многое другое. Еврокомиссия (ЕК) поставила задачу увеличить долю «чистой» энергии в энергетическом «коктейле» объединенной Европы к 2030 году до 40%.

«Наша текущая экономика, в основе которой лежит энергия из ископаемых видов топлива, достигла своего предела, — объясняет президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Мы понимаем, что необходима новая модель».

В США, кстати, демократы тоже предлагают ввести налоги на импорт товаров, в производстве которых задействованы ископаемые виды топлива. Эти предложения встроены в разработанную ими программу обширных реформ в размере 3,5 трлн долларов.

Китай планирует уже на этой неделе запустить систему торговли квотами на вредные выбросы. Это создаст крупнейший на планете «углеродный» рынок, который вдвое увеличит объемы уже существующих подобных программ.

Запуск программы в Поднебесной намечен на пятницу, 16 июля. Естественно, в Пекине прекрасно понимают, что она повысит цены на все товары, но считают, что игра стоит свеч, потому что, во-первых, позволит снизить выбросы СО2 и других парниковых газов, а во-вторых, поможет повысить производительность труда, с которой в Поднебесной проблемы.

При помощи системы торговли квотами китайское руководство надеется выполнить задачи по борьбе с изменениями климата, ориентированные на достижение к 2030 году пиковых значений по вредным выбросам и на полное обнуление выбросов парниковых газов и, в первую очередь, двуокиси углерода, еще через 30 лет, т.е. к 2060 году.

На первом этапе в программе будут участвовать 2225 компаний энергетического сектора, на долю которого, по данным Международного энергетического агентства (IEA), приходится седьмая часть всех глобальных выбросов вредных веществ. Уже в следующем году к ним должны присоединиться компании цементной, алюминиевой и стальной отраслей. В течение 3-5 лет подключатся и остальные сектора китайской экономики с высокими выбросами вредных веществ.

Система торговли квотами на выбросы уже действует в Европе. Дальнейшие уточнения и нововведения приняты на континенте неоднозначно — споры будут кипеть, в первую очередь, на саммитах ЕС и в Европарламенте, который должен утвердить все проекты, прежде чем они станут законами, обязательными к исполнению. Противоречия в основном существуют между богатыми странами типа Франции с ее развитой атомной энергетикой, в которых относительно невысокие выбросы вредных веществ, и бедными восточноевропейскими странами, в первую очередь, Польшей, экономики которых в значительной степени работают на энергии, произведенной на угольных электростанциях.

Добиться поддержки населения европейское начальство собирается при помощи резкого увеличения для потребителей цен на электроэнергию. Во Франции, например, планируют ввести новый налог на содержание в топливе СО2. Этот налог, между прочим, был одной из причин появления движения «желтых жилетов».

Уже существующая в Европе программа борьбы с изменениями климата — так называемая «Зеленая сделка» направлена на достижение целей, поставленных в 2015 году при заключении Парижского соглашения по климату. Его главная задача — не допустить на планете повышения средней температуры более 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом истории континента.

ЕС уже принял закон, обязывающий членов блока снизить к 2030 году выбросы СО2 на 55% по сравнению с 1990 годом и свести их к 0 к середине века.

Европейские защитники окружающей среды признают, что планируемые и принимаемые меры являются беспрецедентными в истории не только Европы, но и всей планеты, но уверены, что даже их недостаточно для выполнения всех задач, принятых в Париже шесть лет назад. По мнению «зеленых» и экологов, Брюссель должен снизить к 2030 г. выбросы на 65%.

Участвует в борьбе с изменениями климата и крупнейшая экономика планеты. Президент Байден хочет, чтобы американская экономика начала работать на полностью свободной от углерода электроэнергии уже к 2035 году.

Понимая неизбежность постепенного перехода на «чистую» экономику, бизнес в Европе начал к нему готовиться заранее. Так, крупнейший производитель алюминия «Русал» еще в мае заявил, что переведет свои активы, выпускающие продукцию с высоким содержанием углерода, в отдельную компанию.