Талибы* хотят чистосердечного международного признания

Запрещенное в РФ и не только, движение Талибан* предложило перемирие в обмен на, по крайней мере, частичное международное признание. Сделано это на фоне очевидных военных успехов, которых ему удалось достичь в Афганистане. Резкий контраст с событиями 25-летней давности: тогда талибы добивались победы любой ценой, невзирая на мнение заграницы.

Представитель делегации правительства Афганистана Надер Надери сообщил о том, что Талибан* предлагает трехмесячное перемирие. В обмен движение требует выпустить из тюрем 7 тыс. своих сторонников и исключения своих лидеров из «черного списка» ООН, передает афганский телеканал Tolonews.

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Освобождение заключенных талибов – не новое условие. Его они не раз выдвигали в ходе переговоров, что с американцами, что с афганскими властями. А вот требование пересмотреть «черный список» ООН – явный показатель того, насколько сильно Талибан изменился.

Прежде, во времена муллы Омара, такие глупости, как мнение мирового сообщества талибов нисколько не волновали. Конечно, был период, когда движение, заняв Кабул, пыталось добиться, чтобы в мире его признали законной властью. Но, убедившись, что этот процесс потребует от них пересмотра их базовых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, талибы оставили эти попытки. С момента уничтожения статуй Будды в провинции Бамиан в 2001 году Талибан пользовался репутацией разрушителя существующего миропорядка, а не желающего в него вписаться, пусть даже на своих условиях. Теперь же талибы явно выбрали другой тон общения с заграницей.

Предложение перемирия, если сопоставить его с прочими новостями, приходящими из Афганистана, выглядит неожиданностью. Конечно, точность информации, поступающей из этой страны в СМИ – особенно из северных районов – оставляет желать лучшего. Поэтому не исключено, что успехи талибов вовсе не так значительны, как утверждается. Только вот никуда не денешь видеокадры с пограничного перехода Спин-Болдак в провинции Кандагар. По ним видно, что он был сдан правительственными войсками и, похоже, без малейшего сопротивления. А ведь это – второй по значимости пограничный переход Афганистана. Через него проходит львиная доля товаров, поступающих в страну. С его захватом для талибов открывается доступ к пакистанским портам, к почти монопольному контролю над потоками контрабанды. Одно уже это ставит правительство Ашрафа Гани в тяжелое положение. И хотя афганский президент оптимистично заявил, что его врагам «не хватит и ста лет», чтоб захватить страну, наперебой спешащие о чем-либо договориться с талибами Китай, Иран, США, да и Россия, своими действиями говорят, что не верят в жизнеспособность существующего кабульского режима. Вовсю идет дележ шкуры неубитого медведя (то есть, переговоры о том, каким будет Афганистан после ухода Ашрафа Гани) и тут вдруг предложение перемирия. Нелогично. Но только на первый взгляд.

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Во-первых, американцы из Афганистана еще не ушли, а значит, остается вероятность, что, несмотря на все обещания и декларации, они оттуда так и не уйдут. За поспешный вывод войск Джо Байдена в последнее время дома все чаще критикуют. С соответствующими критическими заявлениями выступили и бывший президент Джордж Буш-младший (который, собственно, эти войска и ввел), и генерал Остин Скотт Миллер – он, после публичной критики верховного главнокомандующего, немедленно оставил пост главы сил НАТО в Афганистане. Идея ведения бесконечных и далеких от США войн с неясными целями в американском обществе, конечно, очень непопулярна. Но поражение, второе, после Вьетнама, разве добавит популярности Байдену? Так что талибам было бы выгодно на время сбавить обороты и не демонстрировать столь открыто, что без американской поддержки режим Ашрафа Гани развалится как карточный домик.

Во-вторых, предложение перемирия сыграет на руку Талибану именно в контексте налаживания отношений с внешним миром. Так называемый внутриафганский диалог, на необходимость которого указывают и из Вашингтона, и из Москвы, и из Пекина, пока проходил по, в общем-то, неменяющемуся сценарию. Талибов убеждали сесть за стол переговоров с Ашрафом Гани и договориться о той или иной формуле раздела власти. Те отвечали отказом и признавали единственным достойным партнером для обсуждения судьбы Афганистана только США. Теперь у талибов появляется шанс выставить несговорчивой силой уже Ашрафа Гани. Тот же Надер Надери в интервью тому же Tolonews выразил большие сомнения в том, что широкая амнистия боевиков приведет к стабилизации обстановки.

Что ж, правительству Ашрафа Гани приходится выбирать из худших вариантов. Что перемирие с амнистией, что отсутствие перемирия – все равно после ухода американских войск кабульским властям придется бороться не на жизнь, а на смерть. И исход этой борьбы, увы, пока выглядит предрешенным. Под уютным крылышком США афганские чиновники привыкли делить деньги, выяснять отношения друг с другом, из-за чего ни одни выборы в стране так и не были нормально проведены. А вот сражаться в одиночестве не привыкли. Ашраф Гани, должно быть, испытывает сейчас сильнейшее чувство разочарования. Его отношения с Дональдом Трампом не сложились, и в прошлом году он явно делал ставку на победу Байдена. Все-таки с ним, во времена Барака Обамы, кабульские чиновники неплохо ладили. И вот такая неудача.

Талибы, между тем, потихоньку определяются со своими внешнеполитическими приоритетами. Мохаммед Сахейль Шахин, один из политических представителей движения, дал интервью изданию The South China Morning Post. В нем он назвал Китай «дружественной страной», на чью помощь в восстановлении Афганистана талибы очень рассчитывают. Это обстоятельство может сыграть на руку и Ашрафу Гани, и тем кругам в США, которые выступают за приостановку вывода американских войск из страны. Одно дело – сдать Афганистан просто талибам. Другое – отдать его Китаю.

* Запрещенная в России террористическая организация.