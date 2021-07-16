Ан-28 с пассажирами на борту пропал с радаров в Томской области

16 июля 2021, 14:00
© Artem Katranzhi/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons, архив

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, у самолёта сработал аварийный радиомаяк.

Согласно предварительной дынным, на борту воздушного судна находятся от 13 до 17 человек, среди них есть четверо детей. Известно, что Ан-28 пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк.

Координаты возможного местонахождения Ан-28 уже установлены. 

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, пропавший лайнер принадлежит ОАО «Сибирская лёгкая авиация». 

Другие подробности случившегося пока не сообщаются.
 