Ан-28 с пассажирами на борту пропал с радаров в Томской области

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, у самолёта сработал аварийный радиомаяк.
Согласно предварительной дынным, на борту воздушного судна находятся от 13 до 17 человек, среди них есть четверо детей. Известно, что Ан-28 пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк.
Координаты возможного местонахождения Ан-28 уже установлены.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, пропавший лайнер принадлежит ОАО «Сибирская лёгкая авиация».
Другие подробности случившегося пока не сообщаются.