Ан-28 с пассажирами на борту пропал с радаров в Томской области

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, у самолёта сработал аварийный радиомаяк.

Согласно предварительной дынным, на борту воздушного судна находятся от 13 до 17 человек, среди них есть четверо детей. Известно, что Ан-28 пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк.

Координаты возможного местонахождения Ан-28 уже установлены.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона, пропавший лайнер принадлежит ОАО «Сибирская лёгкая авиация».

Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

