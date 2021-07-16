Байден и Меркель не смогли договориться по "Северному потоку - 2"

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свой спор по поводу газопровода "Северный поток-2", но заявили в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне, что согласны с тем, что Москве нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения своих соседей.

"Хорошие друзья могут не согласиться", - заявил Байден в Белом доме, отметив, что оба лидера попросили свои команды рассмотреть практические меры, которые они могли бы предпринять вместе, если бы действия России представляли угрозу.

Он также добавил, что выразил Меркель свою давнюю озабоченность по поводу трубопровода.

По словам Байдена, он и канцлер ФРГ "абсолютно едины в убеждении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы своим соседям."

В мае администрация Байдена ввела санкции против Nord Stream 2 AG и ее главного исполнительного директора. Но позже отказался от этих мер, пытаясь восстановить отношения с Берлином.

Меркель заявила журналистам, что у Германии другие взгляды на трубопровод и они отличаются от позиций США. При этом она отметила, что Берлин рассматривает Украину как транзитную страну.

Меркель заявила, что существует "целый ряд инструментов", которые Европа может использовать, включая санкции, если Россия не будет действовать удовлетворительно в отношении Украины.

В совместном заявлении были анонсированы инвестиции, направленные на поддержку энергетической трансформации Украины, повышение ее энергоэффективности и энергетической безопасности.

Этот шаг может привести к окончательному соглашению, которое, как ожидается, будет достигнуто до августа, чтобы избежать санкций США в отношении "Северного потока-2".