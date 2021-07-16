Эксперт предупредил о случаях мошенничества с выплатами семьям с детьми

Глава дивизиона «Забота о клиентах Сбербанка» Елена Левина предупредила о всплеске мошенничества из-за выплат на детей, сообщает ТАСС.

Она рассказала, что преступники могут массово начать совершать звонки россиянам в связи с новыми выплатами.

«Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», - рассказала Левина, отвечая на вопрос журналистов стоит ли ожидать новых актов мошенничества в связи с данными выплатами.

Левина отметила, что Сбербанк уже готовится к массовым звонкам от россиян для получения консультаций по этим выплатам. Ранее сообщалось, что выплаты на детей школьного возраста начнутся с 16 августа. Россиянам с детьми потребуется только заполнить необходимое заявление на портале Госуслуг.

В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, - единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

