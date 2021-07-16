Гостиницы и санатории Севастополя принимают только привитых от коронавируса

В соответствии с указом губернатора Севастополя с 16 июля заселение в отели, санатории, и гостевые дома города возможно только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или справок о наличии антител, сообщается РБК. Заселение в отели и другие перечисленные в указе средства размещения невозможно для тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Поселение туристов в квартиры и частные дома этим указом не регламентируются.

«Новые ограничения вступают в силу с 16 июля 2021 года, согласно указу губернатора. Данные ограничения распространяются на отели, санатории, гостевые дома и иные средства размещения. Также обращаем внимание, что размещение в палаточных лагерях не разрешено. Детские оздоровительные лагеря не могут быть заполнены более чем на 75%. При заселении дети должны предоставить отрицательный ПЦР-тест», – сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Детям до 18 лет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус нужно предъявлять только при заселении в летние лагеря.

