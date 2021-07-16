«Группа ГАЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана открыли инжиниринговый центр им. А.А. Липгарта

«Группа ГАЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана открыли в Москве совместный инжиниринговый центр научно-технических разработок в области пассажирского и коммерческого транспорта. Центр создан при поддержке «Группы ГАЗ» с целью совместной разработки перспективных продуктов ГАЗ и назван в честь Андрея Александровича Липгарта – легендарного конструктора Горьковского автомобильного завода, который также заведовал кафедрой «Автомобили» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Центр площадью 600 кв. м располагается на территории университета и оснащен современным лабораторным оборудованием для разработки цифровых бортовых устройств. На базе центра будут развиваться научные и практические компетенции в таких областях как разработка современных транспортных электроплатформ, электронных устройств и программного обеспечения, автоматических систем управления.

Совместная работа «Группы ГАЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана началась в 2012 году с испытаний автомобилей ГАЗ. В рамках сотрудничества был открыт совместный проект по созданию электробуса и разработана электрическая платформа для электробусов большого класса, которые сегодня серийно выпускаются на Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ» и работают на пассажирских маршрутах Москвы. Также были проведены научно-исследовательские работы по разработке электронной бортовой системы управления для автобусного семейства «Группы ГАЗ» и другие проекты.

В настоящий момент в инжиниринговом центре имени А.А. Липгарта работают порядка 50 человек – научных сотрудников и инженеров МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые совместно со специалистами Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ» занимаются перспективными проектами группы.

«Сегодня мы стоим на пороге массового внедрения автомобилей с высокой степенью автоматизации и энергоэффективности. Это глобальный процесс, и ГАЗ аккумулирует лучшие технологические и кадровые ресурсы, чтобы выступать активным участником этого процесса. Уже сегодня у нас созданы электробусы большого класса, электрические автобусы малого класса, фургоны и легкие грузовики полной массой до 4,6 тонн. «Группа ГАЗ» также ведет разработку электрических версий автобусов среднего и особо большого классов, среднетоннажных грузовиков. Я хотел бы выразить коллективу и руководству университета имени Баумана большую благодарность за вклад в развитие линейки техники «Группы ГАЗ» и уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит повышать эффективность и безопасность транспортной системы страны и развивать экспортный потенциал российского автомобилестроения», – сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

