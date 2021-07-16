Компании «Царицыно» и «Нетканика» в Москве смогут расширить производство благодаря льготным займам от города - заммэра Ефимов

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал производителю колбасных изделий и продуктов из мяса «Царицыно» и изготовителю нетканых материалов «Нетканика» займы на общую сумму 500 млн рублей. Средства направят на закупку сырья и материалов, а также расширение существующего производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Льготные займы от города – это эффективный инструмент. Он позволяет промышленникам развивать производство и строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%. С начала года мы оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 млн рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили займы почти на три млрд рублей», – рассказал вице-мэр.

Для «Царицыно» это уже третий льготный заем, первые два на общую сумму 100 млн рублей компания получила в 2020 году на закупку сырья и материалов. Полученные в этом году 200 млн рублей компания направит на поддержание экспорта своей продукции по существующим контрактам.

Кроме того, в 2016 году предприятию присвоили статус промкомплекса, который дает ряд льгот от правительства Москвы. Например, сниженный налог на прибыль и имущество, сниженную ставку по арендной плате.

«Предоставленные 300 млн рублей «Нетканика» направит на расширение существующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Общий объем инвестиций составит 429 млн рублей, из которых 129 – собственные средства компании. Ожидается, что в результате реализации проекта выручка «Нетканики» вырастет более чем на 20% к показателю 2020 года, а налоговые отчисления в столичный бюджет в течение срока предоставления займа превысят 240 млн рублей. Кроме того, на предприятии будет создано около 25 новых рабочих мест», - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компания сможет обеспечить российский рынок материалами, используемыми для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты: масок и защитных костюмов для медицинского персонала, средств детской и взрослой гигиены. Кроме того, увеличение производства позволит снизить зависимость от импорта подобной продукции.