Курс доллара: рублю определили новый коридор

Российская валюта в четверг немного просела в обеих валютных парах на фоне снижения интереса глобальных игроков к риску после слов главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможных сроках начала сокращения объёма выкупа активов. Кроме того, на курсовую динамику влияет дешевеющая нефть.

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 74,29 руб., что на 21,5 коп. дороже чем сутками ранее. Курс евро в это же время составлял 87,50 руб., прибавив за сутки 4,25 коп.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как считают аналитики банка «Санкт-Петербург», главным негативом для рубля являются нестабильные цены на «чёрное золото», которые периодически идут вниз на фоне неопределенности в сделке ОПЕК+.

Между тем «голубиные» заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, которые он сделал в среду, ослабили опасения скорого ужесточения ДКП в США. По мнению экспертов банка, это вчера являлось умеренным фактором поддержки рубля.

«Мы полагаем, что до конца недели рубль в паре с долларом сможет немного прибавить, но при этом сильного укрепления российской валюты мы пока всё-таки не ждём», – заявили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Напомним, в среду, выступая в Палате представителей Конгресса, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что несмотря на то, что инфляция в США достигла самого высокого уровня за последние десять лет, регулятор не откажется от стимулирующие мер до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится.

Пауэлл при этом признал, что всплеск инфляции был сильнее, чем центробанк США ожидал, и останется повышенной в ближайшие месяцы. Он также в очередной раз выразил уверенность, что уровень инфляции снизится, как только будут решены проблемы с поставками и преодолены другие временные трудности.

Однако интерес инвесторов к риску слегка спал после выступления Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса в четверг. По словам главы ФРС, изменение тенденций в сфере участия американцев в рабочей силе может усложнить задачу регулятора по оценке того, насколько экономика США близка к понятию о «полной занятости».

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль в ожидании серьёзных драйверов

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» считает, что снижение котировок «чёрного золота» оказало чуть большее влияние, чем фактор слабости доллара на мировом рынке.

«На курсовую динамику в конце этой – начале следующей недели могут оказать влияние дивидендные потоки, а также «туристический» спрос на иностранную валюту. В этой связи мы видим в ближайшие сессии пару доллар-рубль в коридоре 74,00-75,00», – прогнозирует эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в начале вчерашних торгов национальная валюта падала, реагируя на негативный внешний фон. Однако после открытия основной сессии стал активно восстанавливаться вслед за мировыми площадками и «чёрным золотом», отыграв в итоге почти все потери».

Эксперт подчеркнул, что фьючерсы на индекс S&P 500 и мировые цены на нефть с начала четверга находились под сильным давлением, ускорив снижение на старте европейских торгов.

К неприятным моментам, который насторожил глобальных игроков, стало заявление главы ВОЗ о том, что мир находится на пороге третьей волны пандемии COVID-19.

«Кроме того, данные по ВВП КНР оказались хуже прогноза. Правда, другие экономические показатели превысили ожидание. Большинство азиатских рынков акций закрылось в плюсе. Валюты сегмента ЕМ в первоначально снижались из-за роста доллара, но утром «американец» начал активно сдавать позиции, благодаря чему сектор перешел к восстановлению», – прокомментировал аналитик ситуацию на валютном рынке.

Бабин также отметил, что в последние сессии динамика курса приобрела консолидационный характер.

«Рубль в паре с долларом продолжает совершать разнонаправленные движения в переделах 73,90-74,40 Для выхода из этого диапазона должны появится серьезные драйверы рыночного или новостного характера», – резюмировал эксперт.