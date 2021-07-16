«Белорусские мигранты»: почему Лукашенко обвинили в реэкспорте нелегалов в Литву?

Гибридное оружие
В Литве обвинили Минск в резком росте «белорусских мигрантов» — граждан стран Ближнего Востока, которые через территорию Белоруссии проникают в Литву. С начала года литовские пограничники задержали более 1700 нарушителей. Для сравнения, за весь 2020 год на той же границе задержали всего около 80 человек. Более того, сейчас задержанных нелегалов нельзя вернуть на территорию Белоруссии — местные пограничники и чиновники их банально не принимают, игнорируя запросы и требования литовской стороны.
И Литва уже заявила, что речь идет не о стихийной, а именно об организованной нелегальной миграции. Причем в этом задействован, по мнению главы МВД Литвы Агне Билотайте, белорусский режим — для того, чтобы «оказывать давление на Литву». «Из Багдада и Стамбула прилетают огромные самолеты полные так называемых туристов. В этом участвуют белорусские ведомства, которые явно связаны с Лукашенко», — продолжает министр.
Да и мотив Батьки, по мнению его западных соседей, очевиден. Руководитель литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис уверяет, Минск использует мигрантов как «гибридное оружие против ЕС» с целью заставить блок изменить политику в отношении белорусского режима. То есть отказаться от санкций и от давления, связанного с не понравившимися Евросоюзу итогам выборов президента Белоруссии в августе 2020 года.
Прикрыл глаза
Насколько справедливы эти обвинения?
Судя по имеющимся данным, организованный поток «белорусских мигрантов» в Литву действительно существует. Люди приезжают лайнерами из Ирака, Турции и других стран, после чего их размещают, инструктируют и организованно везут к границе с Литвой, где они пытаются прорваться в ЕС. Там прорваться проще всего — литовские эксперты сами признают, что сейчас эта граница дырявая. Лишь 38% ее протяженности охвачено и оборудовано стандартными для ЕС средствами мониторинга. Однако если говорить об организаторах бизнеса, то этим занимались и занимаются криминальные структуры, причем как белорусские, так и литовские. Никаких доказательств того, что белорусские власти стоят за транзитом мигрантов, нет.
С другой стороны, Литва отчасти права говоря о том, что Белоруссия использует этот бизнес как гибридное оружие против Европы. Но не организацией потока, а просто закрытием на него глаз. «Раньше КГБ жестко пресекал подобный миграционный бизнес, и он действительно был подпольным. Нынешняя же позиция, безусловно, является своего рода ответом Минска на санкции», — рассказал Extert.ru шеф-редактор портала Rubaltic.Ru Александр Носович.
И опять же? ответом абсолютно предсказуемым, о возможности которого Лукашенко еще в мае и в июне. «Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить», — говорил белорусский президент. И цель этого ответа не в том, чтобы заставить ЕС изменить политику — на сегодняшний день это невозможно, мигранты не принудят Европу отказаться от антилукашенковской линии. Нет, Батька просто не собирается бесплатно защищать ЕС от мигрантов и не учитывает больше интересы ЕС в своих делах. Например, решение белорусских властей с 15 июля открыть безвизовый въезд в Белоруссию для граждан более 70 стран в целях вакцинного туризма (то есть они приезжают на 5 дней, прививаются и номинально должны уехать домой) явно приведет к резкому росту нелегального миграционного потока в Литву.
Заработает и Вильнюс
Тогда почему литовцы откровенно подменяют понятия — отождествляют отсутствие стимула к борьбе с нелегальной миграцией через территорию Белоруссии и ее организацию? По мнению председателя Либерально-Демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, обвинения эти носят исключительно прикладной характер. «Раньше Литва боролась только с мифической российской угрозой, теперь добавилась мифическая белорусская. Раньше литовские власти выпрашивали деньги на борьбу с российской угрозой, теперь выпрашивают еще на борьбу с Беларусью. Тем и живут», — пояснил господин Гайдукевич Эксперту Online.
И действительно, на образе страны-жертвы белорусского режима Литва может неплохо заработать. Например, политически — получив однозначную поддержку со стороны ЕС, укрепить свой статус государства, находящегося на передовой европейской борьбы против режима Лукашенко. Сейчас весь Евросоюз поддержал Литву. «Похоже, что власти Беларуси сейчас облегчили условия нелегальной миграции —скорее всего, в отместку за санкции ЕС и в ответ на поддержку гражданского общества в Беларуси Литвой», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Ну и, естественно, поддержал инициативу Литвы о новом пакете санкций против Лукашенко. «Невозможно, чтобы эта атака на целостность границ Европейского союза осталась без ответа ЕС. Никто не сомневается, что новые санкции будут введены», — говорит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, санкции эти будут носить экономический характер.
Может Литва заработать и финансово — на различных программах и грантах по борьбе с нелегальной миграцией. Так, агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex) уже заявило о том, что разместит в Литве силы быстрого реагирования. «Путем переброски сотрудников "Фронтекс" решила начать молниеносную интервенцию… Мы не дадим использовать людей в качестве оружия», — пояснил зампредседателя Европейской комиссии и еврокомиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас. Кроме того, в литовском Сейме озаботились срочным оборудованием госграницы с Белоруссией — и, скорее всего, деньги на это оборудование будут клянчить у Европы.
Так что обвинять Лукашенко в организации миграционного трафика — прибыльное дело. Будут продолжать.