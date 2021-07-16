«Белорусские мигранты»: почему Лукашенко обвинили в реэкспорте нелегалов в Литву?

Гибридное оружие

В Литве обвинили Минск в резком росте «белорусских мигрантов» — граждан стран Ближнего Востока, которые через территорию Белоруссии проникают в Литву. С начала года литовские пограничники задержали более 1700 нарушителей. Для сравнения, за весь 2020 год на той же границе задержали всего около 80 человек. Более того, сейчас задержанных нелегалов нельзя вернуть на территорию Белоруссии — местные пограничники и чиновники их банально не принимают, игнорируя запросы и требования литовской стороны.

И Литва уже заявила, что речь идет не о стихийной, а именно об организованной нелегальной миграции. Причем в этом задействован, по мнению главы МВД Литвы Агне Билотайте, белорусский режим — для того, чтобы «оказывать давление на Литву». «Из Багдада и Стамбула прилетают огромные самолеты полные так называемых туристов. В этом участвуют белорусские ведомства, которые явно связаны с Лукашенко», — продолжает министр.

Да и мотив Батьки, по мнению его западных соседей, очевиден. Руководитель литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис уверяет, Минск использует мигрантов как «гибридное оружие против ЕС» с целью заставить блок изменить политику в отношении белорусского режима. То есть отказаться от санкций и от давления, связанного с не понравившимися Евросоюзу итогам выборов президента Белоруссии в августе 2020 года.

Прикрыл глаза

Насколько справедливы эти обвинения?

Судя по имеющимся данным, организованный поток «белорусских мигрантов» в Литву действительно существует. Люди приезжают лайнерами из Ирака, Турции и других стран, после чего их размещают, инструктируют и организованно везут к границе с Литвой, где они пытаются прорваться в ЕС. Там прорваться проще всего — литовские эксперты сами признают, что сейчас эта граница дырявая. Лишь 38% ее протяженности охвачено и оборудовано стандартными для ЕС средствами мониторинга. Однако если говорить об организаторах бизнеса, то этим занимались и занимаются криминальные структуры, причем как белорусские, так и литовские. Никаких доказательств того, что белорусские власти стоят за транзитом мигрантов, нет.

С другой стороны, Литва отчасти права говоря о том, что Белоруссия использует этот бизнес как гибридное оружие против Европы. Но не организацией потока, а просто закрытием на него глаз. «Раньше КГБ жестко пресекал подобный миграционный бизнес, и он действительно был подпольным. Нынешняя же позиция, безусловно, является своего рода ответом Минска на санкции», — рассказал Extert.ru шеф-редактор портала Rubaltic.Ru Александр Носович.