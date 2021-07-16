Меркель попрощалась с Америкой и наследием Трампа

Поездка Ангелы Меркель в Вашингтон и ее переговоры с Джо Байденом стали важными символическими событиями для взаимоотношений ЕС и США. Многолетний канцлер Германии, которой скоро предстоит уйти на покой, совершила не просто прощальный визит. Она и Байден подтвердили, что времена Дональда Трампа, когда в Белом доме к Евросоюзу относились как к нелюбимому родственнику, окончательно ушли.

Этой осенью Меркель уходит из германской политики. Поэтому лето для нее стало периодом финальных для карьеры вояжей – своего рода, вояжей подведения итогов. Лучшей возможности для Байдена, чтобы продемонстрировать расположение к ведущей стране ЕС и, одновременно, разрыв с европейской политикой Трампа трудно и придумать.

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«Очень дружеским обменом мнений» назвала Меркель свой разговор с американским президентом. Тот, в свою очередь, на совместной с германским канцлером пресс-конференции признался, что ему «будет очень не хватать» присутствия его нынешней собеседницы на саммитах глав государств. Меркель же в своей речи назвала Байдена «дорогой Джо». Словом, получилась идиллия. Все это было очень непохоже на пресс-конференции Трампа по итогам его встреч с лидерами стран ЕС. Он предпочитал любезностям неудобные вопросы, а то и нотации, что очень не нравилось его собеседникам, той же Меркель.

Теперь же, по существу, была упомянута только одна спорная тема американо-германских отношений, но которую никак нельзя было обойти: проект «Северный поток-2». Но и здесь противоречия Вашингтона и Берлина, как дали понять президент и канцлер, вовсе не такие уж серьезные. Как выразился Байден, «у хороших друзей бывают разногласия».

И он, и Меркель фактически согласились с тем, что проект уже нельзя остановить. «К тому времени, когда я стал президентом, (трубопровод) был построен на 90% и вводить санкции не имело никакого смысла», - сказал Байден. Теперь, по его словам, проблема состоит в том, чтобы не дать России использовать «Северный поток-2» «в качестве оружия давления на соседей».

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Меркель подчеркнула, что новый трубопровод сам по себе не ущемит интересы Украины. «Для меня «Северный поток-2» - дополнительный проект. Это не проект вместо транзита газа через Украину. Прочие толкования вызвали бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем дать это понять», - сказала она. Меркель выразила надежду, что и после 2024 года, когда истечет срок договора о транзите газа по украинской территории, он будет продлен. Меркель туманно пообещала задействовать «множество инструментов», которые «по большей части находятся не в германских, а в европейских руках» то ли в случае прекращения украинского транзита, то ли если Россия начнет кого-то шантажировать «Северным потоком-2».

В общем, камнем преткновения в европейско-американских делах этот трубопровод не станет. Условия, при которых может произойти противоположное, ни Меркель, ни Байден предпочли публично не поминать. Осенью в Германии предстоят парламентские выборы. Победа «Зеленых», которые не связаны с германскими бизнес-кругами, вложившимися в «Северный поток-2» и вообще скептически относятся к данному проекту, может сказаться на его судьбе. Да и забывать, что Байден лишь приостановил санкции против компании-оператора тоже не стоит. По итогам своей женевской встречи с Путиным он ясно сказал, что ждет результатов от переговоров с российским лидером в течении строго определенного времени – три-шесть месяцев, максимум год. Если за этот период американо-российские отношения будут чем-то омрачены и в Белом доме решат, что виной тому – Кремль, для возвращения санкций достаточно лишь росчерка президентского пера.

А пока Меркель и Байден подписали Вашингтонскую декларацию. В ней выражалось несогласие с идеей, что мир может быть разделен на сферы влияния. «Мы будем противостоять попыткам их создания путем территориальной аннексии, установления контроля над цифровой инфраструктурой, транснациональных репрессий или использования энергетических потоков в качестве оружия», - говорится в документе.

Меркель побеседовала не только с Байденом, но и с вице-президентом Камалой Харрис. Эта встреча примечательна уже самим фактом своего проведения. С ролью дублера Байдена, в том числе, во внешнеполитических вопросах, Харрис постепенно свыкается. Свыкается с ней и Америка. Нет возмущенных откликов в прессе, что вице-президент, дескать, много на себя берет. Все всё понимают – как понимают, почему мероприятия с участием 78-летнего Байдена (его пресс-конференция с Меркель не стала исключением) бывают такими короткими.

Визит канцлера завершил торжественный обед. На нем присутствовали, считай, все высокопоставленные американские чиновники, с которыми Меркель взаимодействовала за годы своего руководства. Для Байдена, учитывая возраст, его нынешний президентский срок может быть последним. А для Меркель последней может стать ее нынешняя поездка в Америку. В качестве канцлера – точно, но возможно, и не только, если, разумеется, верны слухи, что ее состояние здоровья оставляет желать лучшего.