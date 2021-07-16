Москва заняла первое место среди регионов РФ по дата-зрелости - заммэра Ефимов

Министерство экономического развития Российской Федерации презентовало новую методику оценки дата-зрелости федеральных органов исполнительной власти и регионов России – цифровой активности органов власти по работе с открытыми данными с учетом как обязательных требований, которые должны исполняться органами власти, так и с учётом качественных требований, соблюдение которых характеризует более зрелый подход к работе с данными, повышают их востребованность.

«Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню дата-зрелости. В открытых данных приведено 625 актуальных уникальных наборов данных, представлена открытая пользовательская статистика и API, актуальные сведения об ответственных лицах, город проводит и участвует в хакатонах. Помимо этого, в Москве функционирует городской портал открытых данных data.mos.ru, на котором уже опубликовано 1149 тематических наборов данных, мобильных приложений и справочников, в которых раскрыта информация более чем о 1 900 000 объектах городской инфраструктуры», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Методика оценка уровней зрелости сформирована на основе принципов работы с данными. В основе методики лежит бинарная система оценки: последовательное применение критериев, которые позволяют оценить как качество данных, так и уровень зрелости их владельцев.

Для достижения наивысшего, 4 уровня, владельцу данных необходимо соответствовать в том числе пяти критериям. Первое - размещение обязательных и востребованных наборов данных.

Второе - качественная работа с данными, размещение наборов данных в машиночитаемых форматах (xml, csv, json и т.д.). Третье - своевременная актуализация наборов данных. Четвертое - работа с обратной связью пользователей. Пятое - наличие открытого API, счетчиков, информации о приложениях и т.д.



Москва находится на четвертом месте в ТОП-5 по количеству актуальных наборов данных согласно данным Минэкономразвития России. Столицу опередили Ханты-Мансийский АО – 1 350; Томская область – 1074; Тульская область — 806.



«С помощью открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти. По данным многочисленных международных исследований, открытые данные повышают инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность объекта хозяйствования на внутреннем и внешних рынках, способствуют росту ВВП и положительно влияют на качество управленческих решений», — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Открытые данные позволят развивать рынок программного обеспечения и ускорят цифровую трансформацию. Также это помогает более качественно оценить риски вложений, рентабельность, окупаемость, способствует сокращению издержек бизнеса, что подтверждается рядом российских и зарубежных исследований, отметили в правительстве.