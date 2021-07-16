Москвичи в первом полугодии 2021 года купили у города 481 машино-место – заммэра Ефимов

Москвичи в первом полугодии 2021 года на торгах купили у города на 11% больше машино-мест, чем за весь 2020 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Машино-места, которые город выставляет на торги, крайне востребованы у москвичей. Так, за шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тысячи квадратных метров общей стоимостью 222,1 миллиона рублей. Это на 11% больше показателей 2020 года, когда участники торгов заключили с городом 436 договоров купли-продажи», – сообщил Владимир Ефимов.

Из общего объема проданных объектов 80% находится в отдельно стоящих гаражах, еще 20% – в подземных паркингах под многоквартирными жилыми домами. Среди них - 19 семейных машино-мест, которые предполагают последовательную парковку двух автомобилей вплотную друг к другу, 462 машино-места – одиночные, привычного формата.

«Больше всего мест в паркингах в 2021 году продано на юго-западе столицы: по ним заключено 369 договоров купли-продажи на общую сумму 136,4 миллиона рублей. На западе города – 65 договоров на 58,9 миллиона рублей, а на северо-востоке – 19 соглашений на сумму 7,7 миллиона рублей. Еще 28 машино-мест были проданы еще в семи округах столицы», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что самое маленькое машино-место, проданное в 2021 году, – площадью 9,2 квадратного метра – обошлось новому владельцу в 436 тысяч рублей. Оно находится на Новочеремушкинской улице в ЮЗАО. А самые большие лоты – площадью 33 квадратных метра каждый – проданы за 378 тысяч рублей и 654 тысячи рублей. Эти машино-места расположены на улице Академика Виноградова.