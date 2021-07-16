Москву признали безопаснее Парижа и экологичнее Нью-Йорка

Москва вновь улучшила свои позиции в рейтингах городов компании Numbeo, которые составляются в результате онлайн-голосования пользователей по всему миру. Как показывает рейтинг, за последний год Москву стали воспринимать лучше с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Москва демонстрирует положительную динамику в ряде рейтингов Numbeo, например, с 2015 по 2021 гг. столица улучшила свои позиции на 137 строк в Индексе преступности, а в Индексе загрязненности окружающей среды - на 111 строк. Индексы Numbeo постоянно обновляются и наполняются актуальными данными, которые пользователи предоставляют на основе личного опыта проживания в городе. Дважды в год значения индексов фиксируются для сравнения городов по важнейшим параметрам уровня и качества жизни», - отметил министр.

За год столица России поднялась на 36 позиций в Индексе преступности (Crime Index), переместившись с 230 на 266 строчку (первое место в рейтинге занимает самый небезопасный город). По мнению пользователей, Москва безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина, Барселоны и многих других городов мира. Москву высоко оценили по большинству показателей: в городе особенно низкие риски быть ограбленным, подвергнуться нападению на почве расовой, этнической, гендерной или религиозной принадлежности. Самыми безопасными городами в 2021 г. жители вновь назвали Доху, Абу-Даби и Тайбэй.

В Индексе загрязненности окружающей среды (Pollution Index) Москва улучшила свои позиции на семь строк, переместившись со 164 на 171 место (первое место занимает самый загрязненный город). Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж. Наиболее высокие оценки Москва получила по качеству и доступности питьевой воды, чистоте города, а также качеству зеленых зон и парков. Индекс оценивает общее загрязнение города, при этом больший вес придается именно загрязнению воздуха. В обоих изданиях индекса 2021 г. в тройке лидеров - Веллингтон, Хельсинки и Ставангер (Норвегия). В 2021 году Москва вошла в топ-30 мировых столиц с наименьшим уровнем концентрации загрязняющих воздух частиц PM2.5.

«Москва также поднялась на 7 строк в Индексе здравоохранения (Health Care Index) - со 191 до 184 места. Индекс оценивает качество предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, включая уровень квалификации медицинского персонала, оснащенность больниц и поликлиник необходимым оборудованием. В этом индексе Москва обошла более 90 городов: Нью-Йорк, Шанхай, Лос-Анджелес, Манилу, Рим и другие. Участники опроса отметили скорость прохождения медосмотра и составления заключения, наличие современного оборудования для диагностики и лечения пациентов, удовлетворенность стоимостью услуг, а также доступность медицинских учреждений. Первые места рейтинга заняли тайваньские города Тайбэй и Гаосюн, а также австралийский Голд-Кост», - сказал генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Как отметил Аналитический центр Москвы, платформа Numbeo, помимо прочего, известна своим Индексом стоимости жизни (Cost of Living Index), который помогает работодателям и планирующим релокацию людям определить уровень цен в том или ином городе мира: учитываются базовые потребности жителя – цены на продукты, стоимость транспортных услуг, аренды или покупки жилья и другие параметры. В этом рейтинге Москва за один год переместилась с 326 на 397 строчку (-71 позиция). Первое место в рейтинге занимает город с наиболее высокой стоимостью жизни. Жизнь в Москве дешевле большинства мегаполисов – Нью-Йорка, Парижа, Токио, Сиднея, Сингапура и других крупных городов.

Портал Numbeo, основанный в Сербии более 10 лет назад, публикует семь рейтингов на основе вводимых пользователями сайта данных. По информации Аналитического центра Москвы, база данных Numbeo по 500 городам используется при составлении различных интегральных рейтингов городов, например, IESE Cities in Motion и Mori Global Power City Index.