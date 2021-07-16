Мурашко: в России вакцинируется до 1 млн человек в день

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что каждую неделю увеличивается прирост темпов вакцинации, а в пиковые дни доходит до 1 миллиона человек в сутки, сообщают «РИА Новости».

«Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки», – Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как напряженную. «Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших», – сказал Мурашко.

Сегодня, 16 июля, сообщалось, что в России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек. Также за последние сутки был зафиксирован антирекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Уже одиннадцатый день подряд в России фиксируется более 700 смертей. Вчера, 15 июля, оперштаб сообщил о 25 293 новых случаях.

В общей сложности в стране за все время выявлено 5 907 999 случаев ковид. Умерли за все время пандемии 146 868 человек, выздоровели за последние 24 часа 21 932 человека. Общее число переборовших заболевание возросло до 5 300 908.

Москва продолжает лидировать по числу заболевших от коронавируса, за сутки в столице выявлено 5382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8032 человека, скончались 105 пациентов. В топ-5 вошли Московская область (+2484), Санкт-Петербург (+1948), Нижегородская область (+529) и Красноярский край (+481).