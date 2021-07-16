На Украине назвали причину отставки Авакова

Антон Геращенко – заместитель министра внутренних дел Украины – назвал причину отставки главы МВД «самостийной» Арсена Авакова.

По его словам, Аваков написал заявление об уходе со своего поста по просьбе лидер страны Владимира Зеленского, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение», – подчеркнул Геращенко.

Они при этом назвал это решение «абсолютно спокойным, взвешенным», о нем знали в узком кругу и готовили его давно.

Кроме того, Геращенко подчеркнул, что никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имело к событиям по отставке министра.

Напомним, 13 июля в украинских СМИ появилась информация, что власти страны рассматривают возможность назначения секретаря СНБО Алексея Данилова новым главой МВД. Позже стало известно, что Аваков написал заявление об отставке.

14 июля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту определиться относительно удовлетворения заявления Авакова.

15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение высказался 291 депутат.

Ранее сообщалось, что российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД на Украине может произойти военный переворот, в результате которого власть в стране захватит военная хунта, в составе которой будет бывший министр внутренних дел.