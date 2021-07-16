Цены на нефть изменяются на возможных коронавирусных ограничениях

Мировые цены на нефть торгуются почти без единой динамики фоне возможного введения коронавирусных ограничений и неопределенности в отношении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent поставками в сентябре торговалась на уровне предыдущего закрытия в $73,47 доллара за баррель, котировки WTI с поставками в августе подорожала на 0,6%, до $71,69 за баррель.

Утром 16 июля на рынке нефти наблюдается слабая динамика, цены на сырье впервые сильно снижаются с марта текущего года на фоне опасения вспышек заболеваемости коронавирусом и распространении нового штамма «дельта». Инвесторы также оценивают риски введения новых ограничений, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

«Появление штамма "дельта" по всему миру угрожает новыми блокировками и ограничениями на поездки, бросая тень на перспективы спроса на топливо», - рассказала агентству Bloomberg стратег DailyFX Маргарет Янг.

Также участники рынка продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+., третий раунд переговоров альянса не состоялся из-за позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Также повышает тревожность среди участников рынка отсутствие новой даты встречи группы.

