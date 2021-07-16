Почему сегодня безопасность становится более осмысленной

Почему безопасность становится более осмысленной, и что значит для нового поколения рассказывает Марина Аношина — начальник дирекции клиентов «РECO-Гарантия». 30 июля 2021 года Марина выступит на международном онлайн-форуме ReForum WINNING THE HEARTS, который объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей. Многие идеи спикеров успешно реализуются в жизни и бизнесе. Участие в форуме бесплатное.

Безопасность как социальное явление и связь со страхованием

Вопрос: “Почему возникает необходимость страховать имущество?”. Ответ: “Потому что есть потребность обезопасить материальные активы”. Речь об уверенности в завтрашнем дне. Если рассматривать этимологию слова страхование, то оно имеет корень «страх» и не вызывает позитивных ассоциаций. Происхождение можно объяснить сутью, которая заключается в снижении вреда от обстоятельств, то есть уменьшении страха перед потерями и неопределенностью в будущем.

Однако, в языках стран западной Европы, откуда страхование в нынешнем виде и распространилось на весь мир, корнем слова выступает «уверенность». И если следовать этой логике, то получается, что в культурах стран Западной Европы акцент делается не на уменьшении страха, а на повышении уверенности.

Возможно, это пример существенных различий в мировоззрении людей, выросших в разных культурах и их отношение к риску и будущему.

Взгляд в историю

Страховое дело в России, по сравнению со странами Западной Европы, стало развиваться позднее и именно с противопожарного страхования. Пожар, если это не случай самоподжога, всегда являлся неожиданностью. На Руси бушевали пожары, уничтожавшие города. В отличие от европейских стран, где многие, даже крестьянские строения, были каменными, дома крестьян в сельской местности царской России были сплошь деревянными. На долю деревень в России приходилось 90% всех пожаров. Запрет на каменное строительство где-либо, кроме новой столицы Санкт-Петербурга, введённый Петром I в 1714 году и действовавший до 1741 года усугубил ситуацию.

Низкий уровень противопожарной защиты, способствовал значительному распространению огня и тяжести ущерба. Данное утверждение не отрицает того факта, что разрушительные пожары происходили также в городах Европы и Америки, например, Великий Лондонский пожар 1666 года. Защита от страха, путем передачи доли ответственности за последствия третьему лицу могла иметь значение в закреплении нового смысла слова страхование в русском языке.

Рассмотрев этимологию слова, можно сделать предположение, почему оно закрепилось в русском языке в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

Теория поколений и как разные поколения относятся к безопасности

Почему мы можем говорить о таком явлении как «теория поколений»? Одним из влияющих факторов в данной ситуации являются экономические «качели» в мире: подъем, инфляция, стабильность, дефолт и по новой. Вследствие каждого временного события меняется привычный уровень комфорта большинства людей, появляются или исчезают профессии и промышленные компании, потребности общества растут или падают. Каждое изменение в определенном хронологическом интервале воздействует на формирование взглядов молодых людей на жизнь. Однако, система ценностей предыдущего поколения остается почти неизменной. В каждой стране эти циклы происходят в разное время и зависят от экономики.

Если рассматривать разные поколения нашей страны за последние 100 лет, то каждые 20 — 25 лет, на свет появляются люди с новым мировоззрением, отличным от убеждений предшественников. Задача теории определить коммуникационные барьеры между людьми разных поколений и объяснить причины возникновения. Конфликт поколений прекрасно описан в романе Тургенева «Отцы и дети». Это различие взглядов на политическую, культурную и социальную ситуацию. Отчётливее пропасть в разнице взглядов, потребностей и ценностей можно увидеть на примере дедушек и внуков, хотя в классическом виде теория предполагает короткий интервал, между детьми и родителями.

Пример “дедушка — внук”

Дано: дед Владимир Михайлович, человек рождённый в 1937 году, в довоенное время и внук Алексей 1990 года рождения.

Владимир Михайлович доедает пищу, пока не опустеет тарелка, не выкидывает сломанные вещи, а чинит их, всегда имеет резервы на “черный день”. Его принципы формировались в обстоятельствах, тяжелых для нашего понимания: дефицит еды, тепла и даже жилья. Ценности вырабатываются до 20 — 25 лет и сохраняются на всю жизнь. Это и является фундаментом, определяющим сознание человека.

Характеристика Алексея как зеркало поколения 90-х. Алексей — ребенок, рожденный в 90-е. Несмотря на то, что он родился в момент перестройки и распада СССР, переломный момент в истории больше коснулся его родителей Татьяны и Юрия. Именно они стояли в очередях, пытаясь достать еды для маленького ребенка и получали “детские деньги” водкой. Алексей всего этого не помнит. На его сознательную жизнь пришелся относительно “сытый период” и восстановление экономики страны в нулевые. Его отношение к вещам, пище и деньгам более халатное и сильно разнится с принципами деда.

Несмотря на более халатное отношение к материальным вещам, новые поколения готовы тратить время, деньги и силы на свое здоровье. Здоровье равно безопасность. Все больше молодых людей в возрасте до 30 лет отказываются от вредных привычек, начинают следить за питанием и регулярно занимаются спортом. Мода на здоровый образ жизни уже давно в тренде, и этот рынок постоянно растет и развивается. Но здоровье — это не только спорт, очень важную роль в формировании здоровья играет осмысленный подход к медицинским услугам. Это можно отследить на примере добровольного медицинского страхования (ДМС).

Рост спроса на ДМС

По данным центра исследований социальной экономики в 2021 году спрос на ДМС среди населения может вырасти на 24%. Чем это продиктовано и почему даже при бесплатном ОМС от государства растёт спрос на услугу ДМС? Можно выделить четыре основных фактора, влияющих на рост спроса на полис добровольного медицинского страхования.

Первый и главный фактор — это удобно и экономит время. Период ожидания записи к узкому специалисту по ОМС около двух недель, по ДМС максимум 2-3 дня.

Второй фактор материальный. Платное посещение врача в клинике без полиса ДМС стоит гораздо дороже, так как это уже оплата отдельных услуг, которых может оказаться очень много. Прием одного специалиста стоит в среднем 2 тысячи рублей, а вызов скорой помощи около 10 тысяч рублей. Как правило полис ДМС включает в себя все эти опции, а его стоимость колеблется от 30 тысяч в год.

Важно также отметить, что ДМС не облагается налогом НДС, а значит это выгодно как физлицу — может подать на компенсацию, так и работодателю — затраты идут из чистый прибыли.

И последний фактор — это репутация. В рамках активной конкуренции за соискателя высокого уровня работодатели стремятся разнообразить социальный пакет. Уже стало нормой, что в социальный пакет включены занятия иностранными языками, тренинги личностного роста, льготные питание и полис ДМС.