Поддельные ковид-документы: дорого и опасно

Массовая вакцинация в России вполне ожидаемо спровоцировала развитие чёрного рынка ковид-услуг. На прошлой неделе МВД сообщило о более чем полусотне заведённых только в столице уголовных дел, связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, возбуждении первого уголовного дела по факту незаконной продажи QR-кода, выдаваемого после прививки от COVID-19. То есть, тенденция налицо, и она, по словам представителей ведомства, будет только нарастать.

«Ковид не оформляем»

Чёрный рынок услуг, связанных с коронавирусом, возник и начал бурно развиваться практически одновременно с введением ограничительных мер, принятых в связи с наступлением пандемии. Уже в прошлом году параллельно введению QR-кодов для передвижения по столице и регионам в Сети стали появляться предложения купить такой QR-код в обход существующих правил. Сегодня этот рынок значительно подрос и расширил ассортимент.

Надо, впрочем, оговориться: сейчас купить такого рода подделки, просто забив требуемое в Гугл, уже не получится. Сайты, давно и широко торгующие всевозможными справками и свидетельствами, напрочь отказываются предоставлять своим посетителям услуги по продаже документов, связанных с COVID-19. Опасение правовых последствий доходит иной раз до анекдотов. Один из ресурсов, предлагающий абсолютно любые документы медицинской направленности, включая больничные листы, медицинские книжки, заполненные прививочные сертификаты, медицинские отводы от прививок, а также справки всех без исключения видов и форм, включая справку о вакцинации от гриппа, официально разместил на своей титульной странице объявление: «Во избежание ложных сведений в статистике заболевших коронавирусом в РФ любого рода справки, связанные с коронавирусом НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ».

Иное дело — Телеграмм-каналы. Именно здесь желающие могут найти полный спектр «чёрных» ковид-услуг, которые варьируются только в цене. Ассортимент же предлагаемых справок и свидетельств максимально широк.

«Цену устанавливают врачи»

В ответ на запрос о возможности покупки сертификата о вакцинации и QR-кода один из телеграмм-продавцов ответил, что они не продают подобные вещи, а «оформляют их». То есть, предполагается, что процедура получения поддельных свидетельств происходит с участием сотрудников медучреждения. Это предположение подтвердилось и в момент обсуждения стоимости услуг, когда в ответ на удивление по поводу размера озвученной суммы (55 000 рублей) продавцом было заявлено, что такую ценовую планку «устанавливают врачи».

Что же, кроме риска уголовной ответственности, получает за такие деньги клиент? Он получает, что называется, полный пакет: 1) запись в личном кабинете клиента о двух уколах и QR-код, которые появятся в течении 3—7 дней; 2) оформление сертификата в электронном виде с возможностью его самостоятельной распечатки; 3) оформление поликлиникой сертификата и QR-кода задним числом (при желании заказчика). Предоплата при этом составляет 100%, документы (паспорт, СНИЛС, полис ОМС, место постоянной регистрации) заказчик предоставляет в виде сканов.

Другой продавец подделок предложил возможность внесения данных в реестр Госуслуг с предоставлением официального документа в электронном виде, в формате pdf, с настоящим (как было сказано, «рабочим») QR-кодом. Отдельно предоставляется возможность доставки курьером, причём — в любом регионе страны. Время исполнения заказа — 24 часа, плюс 4 часа на доставку.

Что касается ассортимента и стоимости, то сертификат о вакцинации стоит здесь 9000 рублей, QR-код — 4000 рублей, ПЦР положительный — 5500 рублей, ПЦР отрицательный — 5500 рублей. 3500 рублей стоит справка об отсутствии контактов с инфицированным. Помимо этого, предлагается приобрести путём скачивания т.н. «генератор QR-кодов» — специальный ресурс, который на основе данных, введённых пользователем, генерирует QR-код, и вводит его на клон сайта Госуслуг. Стоимость «генератора» — 2000 рублей, его использование позволяет беспрепятственно посещать места общественного пользования с невысоким уровнем контроля: парки, рестораны, кафе и пр. Паспортные и прочие данные для всех означенных выше манипуляций заказчик может прислать сообщением в телеграмм-канале, оформление задним числом также возможно. Предоплата — 50%.

Подобный перечень услуг при схожих ценовых параметрах предлагают и остальные продавцы «чёрного» ковид-товара, которых в сети десятки, если не сотни. Причем здесь, «как в лучших домах», периодически действуют 50% скидки, а нелегальные торговцы любезно сообщают клиентам, что пользование их услугами не влечет за собой никакой уголовной и административной ответственности.

Три способа пособничества мошенникам

Самый простой способ, которым могут воспользоваться мошенники при осуществлении подобных действий, — внесение данных клиента в базу с помощью сообщника, работающего в медучреждении и имеющего доступ к официальной базе данных, комментирует сложившуюся ситуацию специалист в области информационных технологий, преподаватель МГУ, руководитель ряда IT-проектов Никита Муромцев.

«К сожалению, такие случаи имеют место, и не только в сфере медицины, — говорит он. — Как мы знаем, различные базы данных пользователей периодически “утекают” в Сеть. И при наличии упомянутого сообщника внесение подложных данных вполне возможно.»

Второй способ, по словам Муромцева, — «работа» именно и непосредственно хакеров, которые взламывают существующие базы данных и вносят туда информацию самостоятельно. Такое возможно при условии, что база данных, являющаяся мишенью хакеров, недостаточно защищена.

«Если говорить о сфере медицины, то зачастую защита данных здесь не самого высокого уровня. В последние годы целый ряд клиентских баз пациентов различных медучреждений оказывались в открытом доступе. И для продвинутого хакера задача внести подложные данные в существующую открытую базу не представляет особой сложности», — пояснил эксперт.

Третий вариант, говорит Муромцев, — это когда мошенники просто обманывают доверчивых клиентов, обещая им внесение их данных в различные официальные реестры, но обещаний своих не собираются выполнять изначально. Тут, как говорится комментарии излишни.

«В любом случае надо понимать: связываясь с подобными продавцами желающие купить подложные документы не только рискуют отдать деньги впустую, но и принимают участие в преступных схемах, становясь вольно или невольно сообщниками мошенников — со всеми вытекающими правовыми последствиями», — напоминает Муромцев.

«Стоит помнить, что подобные действия, как по продаже, так и по покупке поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов, недействительных ПЦР-тестов и пр., влекут за собой уголовную ответственность по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление и оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков»), — поддерживает Муромцева юрист Валерий Целиковский. — За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы».

Целиковский также добавил, что если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, то ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (в зависимости от тяжести последствий — крупный денежный штраф или исправительные работы). А в случае последствий, имевших летальный исход, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.