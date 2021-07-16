Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о состоянии здоровья президента Белоруссии

Наталья Эйсмонт – руководитель пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко – прокомментировала, появившиеся в соцсетях слухи об ухудшении здоровья главы государства.

В частности, она опровергла наличие проблем с самочувствием Лукашенко, подчеркнув, что у него «всё прекрасно со здоровьем», передаёт News.ru.

«Вчера президент со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие «Славянского базара» после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена», – рассказала она.

Эйсмонт назвала слухи о том, что Лукашенко накануне стало плохо, фейками. Как отметила она, такими сообщениями противники президента дискредитируют сами себя.

Напомним, вечером 15 июля сразу в нескольких оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения, что Лукашенко потерял сознание во время проведения «Славянского базара» в Витебске, после чего самолет с ним спешно вылетел в Минск.

Об этом, в частности, написал белорусский активист Антон Мотолько. Аналогичную информация опубликовала Nexta. Кроме того, новость о том, что Лукашенко стало плохо активно обсуждается в Twitter и других социальных сетях.