Прогноз погоды: август будет непростым

Тяжёлое лето-2021 уже изрядно вымотало жителей России. При этом столбики термометров почти ежедневно устанавливают новые климатические рекорды, а жара неистово атакует города и области, в центральных и северо-западных регионах страны фиксируется аномальный зной, от палящего солнца изнывает даже север Русской равнины.

Непросто пришлось жителям Крыма и Краснодарского края, где после сильных ливней с потопами стало очень жарко. Так что туристы отправляются отдыхать к южному побережью на свой страх и риск.

Неутешительные новости дополняются тем, что синоптики пока не спешат порадовать нас более или менее спокойным прогнозом. Согласно их предварительным данным, сложный июль плавно перейдёт в такой же непростой август. Таким образом, лето продолжит своё наступление и ожидать спада жары пока не стоит.

Прогноз погоды на август на юге России

Ожидалось, что курорты Крыма и Краснодарского края с самого начала лета распахнут свои объятия изголодавшимся по отдыху туристам, а морское побережье отогреет всех, кто давно скучал по отдыху.

Увы, но лето выдалось очень тяжёлым: отдыхать и купаться на юге почти невозможно, а если откровенно – то ехать сюда пока просто опасно. По прогнозу синоптиков, август продолжит безрадостный курс на сложное лето.

Так, в Крыму установится удушливый предосенний зной. Ливни успокоятся и остаток сезона будет очень сухим. Море разгорячится, на небе ни облачка, едва ли подует лёгкий ветерок. В Ялте в последнем месяце календарного лета ожидается плюс 34, в Севастополе – плюс 35, чуть полегче в Керчи – плюс 30-33. В 20-х числах августа возможно столкновение горячих и холодных воздушных масс, что приведёт к ураганам на суше и штормам на море.

Поэтом планировать отдых следует с осторожностью, также не стоит беспечно гулять по жарким улицам и пренебрегать солнцезащитными средствами. А при усилении ветра и сильном волнении – лучше воздержаться от принятия морских ванн.

Краснодарский край на первый взгляд может показаться тихим и комфортным, но уже в конце первой декады станет очевидно, что это не так. Например, Анапе обещают плюс 30. Повидавший виды Сочи накроет аномальный зной до плюс 35-40, без осадков и ветра. Погодные кульбиты возможны в Геленджике – от плюс 31 до плюс 25 и обратно, метеорологи предупреждают о высокой вероятности появления сухих гроз.

В Ставрополье в августе без особых сюрпризов. Иногда, по прогнозу синоптиков, возможны пасмурные дни, но серьёзных катаклизмов пока не предвидится. В Ессентуках ожидается не более плюс 29, в Кисловодске – плюс 27-28, в Пятигорске перепады от плюс 32 до плюс 26. Местами пройдут дожди, но осадки и грозы будут умеренными.

Прогноз погоды на август в Поволжье

Регионы Поволжья проведут август в режиме удушающей жары днём и мощных дождей ночью: впрочем, возможны дни, когда на улице не дрогнет ни одна веточка.

В Республике Татарстан повышенный температурный фон продержится до начала сентября – плюс 26-31, минимум дождей и вероятны сухие грозы. Разумеется, такое сочетание повышает риск возникновения лесных пожаров, так что будьте предельно внимательны.

В основном же Поволжье едва ли выйдет за рамки ожидаемого климатического режима: температурный максимум в плюс 35 будет стабильным. В преддверии осени регион ожидает сильный буран – сочетание мощного ветра и грозовых осадков может стать причиной для экстренных штормовых предупреждений.

Прогноз погоды на август в Санкт-Петербурге

К чему готовиться жителям и гостям Северной столицы? Ожидается, что в Санкт-Петербург нагрянут природные катаклизмы: сентябрьские наводнения придут в город уже в августе.

Первые дни месяца термометры в СПб покажут плюс 20-25, с началом второй декады показатели устремятся вниз, остановившись на плюс 15-17 днём и на плюс 6-10 – ночью.

Правда, даже в этом случае климатическую обстановку трудно назвать стабильной: весь месяц город на Неве будет штормить, солнце станет чередоваться с дождями, возникнет стойкое ощущение, что лето борется с осенью.

И все же до 15 числа можно запланировать культурный отдых, а после планы могут резко нарушиться непредсказуемым характером питерской погоды.

Прогноз погоды на август в Москве

Столицу ожидает «горячий приём» – в Москве, по прогнозу синоптиков, в конце лета жара не просто не отступит, а только усилится. Август обещает непростую погоду, уже в начале месяца, когда градус уверенно поднимется до плюс 30.

Ливни и дожди минуют город. Хотя пока синоптики всё-таки не пришли к единому мнению: есть вероятность, что жара довольно быстро сменится похолоданием, но однозначно утверждать это не приходится.

В целом же специалисты ожидают разгул августовского солнца. Так что тем, кто тяжело переносит такое пекло лучше делать дела по утру или вовсе оставаться дома.

Ближе к сентябрю зной отступит, ночи станут холоднее, термометры покажут не более плюс 15. Днём градус перестанет подниматься выше плюс 25, с последним августовским уикендом Москву накроет настоящее дыхание осени – с плюс 15-20 и нудными осадками. В этот период возможны грозы, дожди и резкие порывы ветра, а летний сезон будет умеренно двигаться к своему логическому завершению.