Путин заявил о восстановлении российской экономики от последствий коронавируса

Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной неформальной встрече лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», которая проходила в онлайн формате. В ходе своего выступления, президент России констатировал избавление российской экономики от последствий, связанных с пандемией коронавируса.

«В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Всё это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась. Мы готовы делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики», – сказал Путин.

