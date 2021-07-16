«Ростех» опубликовал фотографию нового военного самолета

Госкорпорация «Ростех» на своей странице в Фейсбук опубликовала первое фото нового военного самолета, который будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Кадры с аэродрома ЛИИ в подмосковном Жуковском появились на страничке госкорпорации после того, как появилась «утечка» в соцсетях.

На фотоснимке самолет стоит на рулежной дорожке, при этом очертания машины замаскированы чехлом. Фото появилось за неделю до обещанной премьеры - новый военный самолет должен был предстать перед «широкой публикой» 20 июля на авиасалоне МАКС-2021 и обещал стать его изюминкой. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это, судя по «экстерьеру», будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла говорят об использовании в новой машине технологий малой заметности.

Ранее об инициативной разработке данной машины сообщало руководство корпорации. В пресс-службе рассказали, что отдельные элементы нового самолета можно увидеть в видео на странице проекта.

В соцсети ВКонтакте, на страничке, освещающей Международный авиасалон в Жуковском, уже выложили уже несколько фото новинки российской военной авиации.