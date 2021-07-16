Курс доллара: рубль завершает неделю умеренным ростом

Российская валюта укрепилась в рамках торговой сессии в пятницу. Доллар/рубль открыл торги на уровне 74.35 , в то время как евро начал день на отметке 87.79 . К 17:00 доллар показал негативную динамику и достиг уровня 74.23 рубля, евро при этом ослаб, до уровня 87.55 рубля. Индекс доллара при этом поднялся на 0.0011 пункта, дойдя до отметки 92.73 пункта.

«Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику, несмотря на то что внешний фон поначалу был достаточно неблагоприятным. Тем не менее российской валюте удалось быстро нивелировать нисходящее движение второй половины предыдущих торгов, вызванное снижением нефти»,- комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин

«Глобальные площадки с начала дня снижались, но утром перешли к восстановлению. В то же время нефть перед стартом российской сессии сдала позиции, однако затем устремилась вверх, ускорив рост рубля. Непродолжительное давление на мировые рынки оказал очередной геополитический выпад США против Китая. Байден заявил, что ситуация в Гонконге ухудшается, а китайское правительство не выполняет своих обещаний»,- описывает Дмитрий Бабин движения рынков.