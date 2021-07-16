Apple потеряла второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов

Xiaomi Corp., сообщает Bloomberg, стал во втором квартале 2021 года вторым производителем смартфонов на планете. По предварительным данным сингапурской аналитической компании Canalys, Xiaomi увеличил в апреле-июне отгрузку смартфонов клиентам на 83%.

Китайская многопрофильная компания Xiaomi, выпускающая все, начиная от рисоварок и заканчивая игровыми мониторами, вышла на второе место в мире по выпуску смартфонов, на котором все время друга сменяли Samsung Electronics Co. и Apple Inc. Доля Samsung на рынке смартфонов во втором квартале, по данным Canalys, составляла 19%, Xiaomi – 17%, а Apple – 14%.

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Новость о выходе на второе место позволила Xiaomi стать 16 июля лучшей компанией Hang Seng Index. Его акции выросли в цене на 4,1%.

Говоря о конкуренции на рынке смартфонов, следует помнить еще об одном китайском производителе - Huawei Technologies Co., который до объявления в прошлом году Вашингтоном санкций на непродолжительные периоды времени вмешивался в неофициальное соревнование между Samsung и Apple. Huawei сейчас выбыл даже из первой пятерки производителей смартфонов.

Кстати, исчезновение столь сильного конкурента позволило другим китайским производителям поделить его долю и резко увеличить выпуск телефонов. Особенно активно в этом процессе себя ведет как раз Xiaomi, запустивший за четыре первых месяца 2021 года в производство две новых модели. Mi 11 Ultra выделяется одним из самых больших на сегодняшний день датчиков камеры.

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Xiaomi отличается не только агрессивной производственной политикой, но выделяется и в ценовой политике.

«Средняя цена смартфонов Xiaomi приблизительно на 40 и 75% ниже, чем у Samsung и Apple соответственно,- объясняет глава исследовательского отдела Canalys Бен Стэнтон.- В этом году Xiaomi поставил цель повысить продажи своих дорогих моделей. Например, той же Mi 11 Ultra. Однако сделать это будет нелегко, потому что такие же задачи поставили перед собой Oppo и Vivo. Оба этих производителя намерены вложить в маркетинг своих дорогих моделей очень большие средства».

Главным драйвером столь резкого рывка Xiaomi во втором квартале стали продажи за пределами Китая, которые сильно выросли за три последних месяца. Достаточно сказать, что поставки в Латинскую Америку увеличились в апреле-июне, по данным Canalys, более чем на 300%, в Африку – на 150%, а в Западную Европу – на 50%.

Первая половина 2021 года у Xiaomi ушла на борьбу за титул главного производителя смартфонов в КНР с главными соперниками: Oppo и Vivo.

Успеху Xiaomi способствовало еще и то обстоятельство, что у его главных конкурентов на международной арене: Apple и Samsung второй квартал уже много лет является самым «тихим» временем года. Весной они по традиции в основном занимаются подготовкой к выпуску новых моделей. Американский гигант, кстати, заказал поставщикам в этом году, по данным Bloomberg, детали на 90 млн для Phones следующего поколения, что значительно превышает показатели прошлых лет. Так что борьба за второе место еще не закончена.