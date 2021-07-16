В России выявили более 25 тыс. новых эпизодов коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек, сообщает оперштаб. Также за последние сутки был зафиксирован антирекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Уже одиннадцатый день подряд в России фиксируется более 700 смертей. Вчера, 15 июля, оперштаб сообщил о 25 293 новых случаях.

В общей сложности в стране за все время выявлено 5 907 999 случаев ковид. Умерли за все время пандемии 146 868 человек, выздоровели за последние 24 часа 21 932 человека. Общее число переборовших заболевание возросло до 5 300 908.

Москва продолжает лидировать по числу заболевших от коронавируса, за сутки в столице выявлено 5382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8032 человека, скончались 105 пациентов. В топ-5 вошли Московская область (+2484), Санкт-Петербург (+1948), Нижегородская область (+529) и Красноярский край (+481).

Университет Джонс Хопкинса сообщает о 188 млн случаев заражения коронавирусом и более 4 млн смертей от него. Лидируют по заболеваемости США, где выявлено 33,9 млн случаев, далее следуют Индия (более 31 млн), Бразилия (свыше 19,2 млн) и Франция (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

