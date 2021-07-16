Учёные выявили более 200 симптомов затяжного коронавируса

Учёные лондонского Университетского колледжа выявили более 203 симптома затяжного течения COVID-19.

Согласно данным исследования, которое опубликовано в медицинском журнале The Lancet, были проанализированы данные 3 762 человек из 56 стран, у которых был подтверждён коронавирус или подозрение на него. Из 203 признаков болезни 66 сохранялись как минимум в течение 6-7 месяцев. В основном это быстрая утомляемость, недомогание после физнагрузок, а также «туман в голове» и шум в ушах.

Кроме того, переболевшие часто страдают от зрительных галлюцинаций, тремора, кожного зуда, изменений менструального цикла, сексуальной дисфункции, аритмией, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающим лишаем, потерей памяти, помутнением зрения и диареей.

В среднем у людей с затяжным коронавирусом выявили около 14 симптомов. Все они затрагивали работу десяти органов. При этом у многих переболевших признаки CJVID-19 оставались на протяжении 16 месяцев, причем со временем они ещё и прогрессировали.

Согласно выводу учёных, Ученые всем переболевшим необходима длительная государственная поддержка – в частности, программа скрининга. Это позволит лучше понять, сколько людей пострадали от коронавируса, а также сколько из них нуждаются в регулярном наблюдении медиков.

