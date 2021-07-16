В Германии от наводнения погибло более 100 человек

Число жертв наводнения на западе Германии превысило 100 человек, сообщает Deutsche Welle. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибло более 60 человек, в Северном Рейне – Вестфалии, по данным регионального МВД, – 43 человека. Однако власти предупреждают, что число жертв постоянно растет и что приведенные данные не являются окончательными. По сообщению премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Армина Лашета, от наводнений в регионе пострадали 23 города и округа.

Из-за сильных и продолжительных дождей резко вырос уровень воды в Рейне и Мозеле, а также многих небольших реках на западе Германии. В некоторых населенных пунктах люди по-прежнему блокированы в подтопленных домах и ждут помощи от спасателей.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ввела режим военной катастрофы. Помощь спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии, оказывают 700 военнослужащих бундесвера, объявила в пятницу министр обороны. Военные занимаются спасением людей, их доставкой в больницы, а также строительством плотин из мешков с песком. Тяжелая армейская техника используется для устранения завалов и расчистки дорог. Кроме того, бундесвер помогает в организации временных лагерей для эвакуированных людей.

