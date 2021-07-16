В Кремле оценили решение Собянина отменить QR-коды

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами положительно оценил решение столичного градоначальника Сергея Собянина отменить QR-коды для прохода в рестораны. По словам представителя Кремля это «хороший пример гибкости», передаёт ТАСС.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, смягчение ограничений в Москве является отличным примером не только гибкости, но и эффективности в реализации особых полномочий во время пандемии.

При этом Песков отметил, что коронавирус становится более агрессивным и заразным. По его словам, несмотря на разработанные протоколы лечения, жертв пандемии COVID-19 всё равно много, смертность растёт, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, цифры по смертности достаточно высокие, смертность увеличилась, вирус становится более агрессивным, более заразным, – подчеркнул Песков. – И, к сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней».

Представитель Кремля напомнил, что протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных. Это, по его мнению, поможет со временем минимизировать эти печальные цифры.

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин объявил об отмене с 19 июля в Москве системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. По его словам, эта мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась, а темпы вакцинации возросли, передаёт РИА Новости.

Собянин подчеркнул, что отмена системы QR-кодов не означает прекращения действия всех требований, введённых для борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, мэр рассказал, что в Москве за последний месяц уже более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса.

