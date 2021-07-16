В Москве отменяют QR-коды для посещения ресторанов

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил об отмене с 19 июля в Москве системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

По его словам, эта мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась, а темпы вакцинации возросли, передаёт РИА Новости.

При этом Собянин подчеркнул, что отмена системы QR-кодов не означает прекращения действия всех требований, введённых для борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, мэр рассказал, что в Москве за последний месяц уже более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса.

Решение об отмене QR-кодов также приняли и власти Московской области — там допуск клиентов по QR-кодам с 19 июля будет носить исключительно рекомендательный характер.

Напомним, с 28 июня в Москве посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, вакцинированные от COVID-19, а также те, кто переболел им не более чем 6 месяцев назад, или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны при помощи специального QR-кода. Подобные ограничения также были введены в Подмосковье.

По данным оперштаба, в Москвк за последние сутки выявлено 5 382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8032 человека, скончались 105 пациентов. В топ-5 антирейтинга также вошли Подмосковье (+2484), Санкт-Петербург (+1948), Нижегородская область (+529) и Красноярский край (+481).

