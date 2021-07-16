В Москве в первом полугодии 2021 года стали возводить меньше самостроев – заммэра Ефимов

Госинспекция по недвижимости провела свыше 4,7 тысячи контрольно-инспекционных мероприятий и выявила 48 новых объектов самовольного строительства, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии 2021 года в Центральном административном округе столицы было выявлено 48 новых объектов самовольного строительства общей площадью 32,46 тысячи квадратных метров, это на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня уже большая часть выявленного самостроя – 37 объектов – демонтированы, более трети из них добровольно устранены собственниками. Остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу», – сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что по итогам прошлого года в центре столицы Госинспекция по недвижимости выявила 367 объектов самовольного строительства, 198 из них уже демонтированы. Большая часть - 119 объектов - были добровольно демонтированы нарушителями.

С начала 2021 года значительного снижения новых фактов самовольного строительства в ЦАО удалось добиться благодаря целому комплексу мер, в том числе профилактических. Только за 2020 год в рамках профилактики нарушений Госинспекция по недвижимости провела 57 публичных мероприятий, также ежеквартально проходило не менее двух вебинаров по каждому виду контроля.

По словам, начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Владислава Овчинского, помимо самостроя, в центре столицы было выявлено 225 нарушений разрешенного использования земельного участка. «Также в число основных нарушений входят: использование земельных участков без правоустанавливающих документов на землю - 70, переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов – 33, нарушения при размещении летних кафе - 79 и другие. Все нарушители были привлечены к административной ответственности», - добавил он.