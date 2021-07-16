В России могут свернуть программу льготного автокредитования

В России пока не планируется перезапускать программу льготного автокредитования из-за дефицита автомобилей, а также «перегретого» рынка. Средства в размере 5 млрд рублей, выделенные Минпромторгом ранее на эти цели, в настоящее время отозваны, пишет «Коммерсантъ». Издание пока не располагает информацией, что программу вообще перезапустят.

«Отбор банков на дополнительно выделенные из бюджета на программу 5 млрд руб. прошел в мае. Планировалось, что будет простимулирована покупка в кредит 50 тыс. машин. Исходно предполагалось, что новые выдачи автокредитов с господдержкой стартуют также в мае, но этого не произошло», - пишет газета.

Минпромторг выделил лимиты финансирования для банков-участников программы в начале июня текущего года, однако позже в ведомстве признали, что запустить программу в июне-июле будет невозможно, поскольку авторынок и без того «перегрет». Собеседники уточнили, что в случае, если между участниками рынка будет достигнута договоренность, то программа будет запущена в августе, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он в начале июля подтверждал, что программу планируют возобновить в этом году.

Однако, знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта» сообщает, что теперь Минпромторг отозвал выделенных банкам лимиты финансирования и пока не сообщает, что есть варианты запуска программы в августе или позднее.

