В России отмечено резкое подорожание бананов

Цены на бананы в российских супермаркетах достигли максимума за пять лет, вернувшись к уровню 2016 года, сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Издание сообщает, что пиковые цены наблюдались в апреле текущего года, когда стоимость этого фрукта за один килограмм составляла 89,3 рубля, самые низкие цены наблюдались в июне 2021 года - до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда килограмм бананов дорожал до 96,2 рубля.

Цена на данные фрукт выросла из-за стабильного спроса на фоне сбоев в цепочек поставок из-за пандемии коронавируса, что привело к росту цен, которые варьируются «от страны к стране», сообщает сервис IndexBox. Уточняется, что в первом квартале текущего года бананы в Россиив 2021 году подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

Рост цен вызван по мнению аналитиков высоким спросом внутри страны, а также ослаблением курса рубля к доллару, а также локальным дефицитом поставок из Эквадора, который стабильно поставлял в страну ы прошлом году 96% импорта. Также Россия является одним из крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.

В феврале газета «Коммерсант» сообщала, ссылаясь на источник, о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причиной нерегулярных поставок назывался неурожай в стране, высокий спрос и, помимо этого, рост оптовых цен.

