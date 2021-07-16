В Швеции приговорили нефть «к смерти»

К 2050 году потребление нефти сократится почти в два раза, в этой связи через 30 лет ЕС и США хотя приобрести климатический нейтралитет. Аналогичной цели Китай планирует достичь к 2060 году. Это смертный приговор для нефти, считает шведское издание Svenska Dagbladet.

«Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация "мы хотим спасти мир" сменилась мотивацией "мы хотим быть конкурентоспособными"», — пишет издание.

Пиковыми годами по спросу на нефть можно считать период между 2025 и 2030 годами, уверен главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт.

Издание отмечает, что 52% шведов хотели бы запретить государственным пенсионным фондам инвестировать их пенсионные деньги в компании, занимающиеся углем, нефтью и газом. Шведские респонденты отмечают, что потребление сырья упадет после 2026 года, когда начнет снижаться и производство нефти и газа.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по России будет нанесен двойной удар: как по стране - производителю углеводородов, и как по стране, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если она хочет экспортировать наши товары.

14 июля Еврокомиссия опубликовала план по защите климата, согласно которому поставки металлов, электроэнергии, удобрений и цемента в Евросоюз возможны только при условии оплаты каждой тонны углеродных выбросов, образовавшейся при их производстве. Специалисты уверены, что новые нормы ударят по многомиллиардному экспорту из России.