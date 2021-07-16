В Великобритании зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом

В Великобритании зафиксировано самое большое количество суточных заражений коронавирусом за последние полгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News. Согласно официальным данным, в стране за последние сутки диагностировали 51 870 случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем с середины января. Накануне этот показатель составил 48 553, неделю назад – чуть более 42 тыс., а еще неделей раньше – около 35,2 тыс.

7 января 2021 года в Великобритании было зафиксировано 68 053 случая инфицирования коронавирусом и 1325 летальных случаев, что стало максимальным значением с момента начала эпидемии.

Великобритания является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. В стране прививку получили 67,5%, а полностью привиты 52% населения.