В Западной Европе великий потоп

Отдельные регионы Западной Европы, особенно Бельгия и Германия, поплыли в буквальном смысле этого слова. В ряде северо-западных районов континента прошли сильнейшие за последние десятилетия ливни. Реки, включая Рейн, вышли из берегов и залили все вокруг. Имеются многочисленные жертвы и разрушения.

Как сообщает немецкое информационное агентство DPA, в Германии 59 погибших, сотни человек пропали без вести. Больше всего жертв — 20 в Кёльне. В Бад-Нойенар-Арвайлере, городке с населением ок. 30 тысяч человек, расположенном в 55 километрах к югу от Кёльна, пропавшими без вести на данный момент считаются около 1300 человек! Вероятно, такая статистика объясняется тем, что в городе не работает мобильная связь. Хочется надеяться, что после ее включения подавляющее большинство пропавших будет вычеркнуто из «черного» списка.

Самая распространенная в последние несколько дней в ФРГ картинка — люди на крышах домов в ожидании спасателей в окружении бушующих потоков воды. Имеются жертвы и среди пожарных, спасающих отрезанных от внешнего мира людей. На помощь спасателям брошена армия, задействовавшая для эвакуации вертолеты и автомобили-амфибии.

Вода переворачивает и уносит автомобили, валит деревья и столбы, размывает дороги и сносит мосты. В одном немецком городе бурный поток даже вырвал и унес из железнодорожного полотна несколько рельсов.

Наиболее серьезные разрушения в землях на западе Германии: Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии. Дожди начали ослабевать к вечеру четверга, 15 июля, но инфраструктура пострадавших районах находится в плачевном состоянии. Власти боятся, что многие жилые дома непригодны для проживания и могут в любой момент обрушиться.

«Меня потрясла эта катастрофа, причинившая такие страдания тысячам людей, — написала в твите канцлер Ангела Меркель. — Мои соболезнования родным погибших и пропавших без вести. От всего сердца благодарю тысячи спасателей и добровольцев».

Схожая картина на юге соседней Бельгии, где на данный момент погибли как минимум 6 человек. Больше всего пострадала от проливных дождей Валлония и особенно провинции Льеж и Лимбург, где эвакуированы тысячи человек.

Пришлось эвакуировать жителей сотен домов еще в одном Лимбурге, только теперь в голландском. Во Франции от разгула стихии больше всего пострадали северо-восточные департаменты, расположенные на границе с Германией.

Наводнения на севере-западе Западной Европы совпали во времени с сильной жарой в Соединенных Штатах и отдельных частях все той же Европы. Ученые предупреждают, что такие погодные аномалии будут происходить с каждым годом все чаще.