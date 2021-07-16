Власти Тувы из-за коронавируса запретили гражданам выходить на улицу «без производственной необходимости»

Власти Тувы из-за роста числа инфицированных коронавирусом запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций, сообщает «РИА Новости».

«Внесены изменения в Указ Главы №223 от 6 июля 2021 года, согласно которым запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения – без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», – сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Кроме того, сообщается, что власти ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. В республике приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению. Также прекращают работу вещевые рынки, уличная торговля и ярмарки, торговля через автоматы, работа парков и игровых зон. Кроме того, приостановлена работа салонов красоты, бань и других бытовых организаций. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости.

16 июля, по сообщению оперативного штаба, в Туве за сутки было выявлено 195 случаев инфицирования коронавирусом. Месяц назад в республике выявлялось 12-20 случаев инфицирования в сутки.

13 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Тувы ввели новые ограничения — в республике по выходным перестанет работать общественный транспорт. Кроме того, кафе и рестораны обязали работать только на вынос и доставку, а брачные церемонии в загсах переносятся на более поздние сроки. Для посетителей закрылся скульптурный комплекс «Центр Азии».



