ВОЗ не исключает вероятность лабораторного происхождения коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции могла начаться в мире вследствие утечки коронавируса из лаборатории, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он уверен, что отказа от данной версии является преждевременным.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории бывают несчастные случаи. Это обычное дело», - цитирует главу ВОЗ Associated Press.

Издание указало, что слова Гебрейесуса противоречат предыдущим заявлениям ВОЗ, сделанным в марте, когда организация, проведя совместные исследования, заявила, что передача вируса от летучей мыши человеку через другое животное является приоритетной, тогда, как лабораторная утечка представляется маловероятной.

Гебрейесус обратился к Китаю с просьбой проявить большую открытость, а также поспособствовать выяснению источников заражения. Он подчеркнул, что, если страна предоставит все необходимые сведения, можно будет исключить вероятность лабораторной утечки.

В декабре 2019 года в Китае, в провинции Ухань, произошла вспышка неизвестной инфекции. Постепенно вирус начал распространяться по всему миру, и 11 марта ВОЗ объявила начало пандемии коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодня инфекция обнаружилась почти у 188,9 млн жителей планеты. Из них свыше 4 млн умерли.

