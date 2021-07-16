Все пассажиры самолёта Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

Пропавший в Томской области пассажирский самолёт Ан-28, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе – все пассажиры и члены экипажа живы.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Управления МЧС РФ. По словам собеседника агентства, на борту воздушного судна находились 19 человек.

Для эвакуации людей на место жёсткой посадки Ан-28 направлены вертолёты из Томска. При этом отмечается, что Ми-8 со спасателями уже находится на месте случившегося.

В свою очередь агентство «Интерфакс» уточняет, что Ан-28 совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя. После получаса полета, по предварительным данным, у самолёта отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области. Первоначально сообщалось, что на его борту находятся от 13 до 17 человек, среди них есть четверо детей. Также отмечалось, что пропавший лайнер принадлежит ОАО «Сибирская лёгкая авиация».

